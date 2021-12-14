Американский дипломат рассказал, что ждет Путина в случае нападения России на Украину

США считают, что еще рано прогнозировать дальнейшие действия России в отношении Украины. Но в случае военной агрессии Штаты будут действовать решительно.

Соединенные Штаты озвучили президенту России Владимиру Путину варианты развития событий, если РФ увеличит уровень военной напряженности на границе с Украиной. Об этом сказал в комментарии "РБК Украина" пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.

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Спрогнозировать конкретные шаги России в отношении Украины еще рано, но если Путин не откажется от военной агрессии, ему это очень дорого обойдется. Штаты обещают решительные меры, которые специально не применяли до этого, пояснили в посольстве США.

[ + – ] Американские дипломаты надеются, что Россия пойдет по пути дипломатии Фото: visaglobal.com.ua

Альтернативой такому развитию событий станет вариант диалога и дипломатии со стороны России.

"Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", — добавил пресс-атташе американского посольства.

Выводы по поведению России США сделают по реальным действиям, которые Путин должен показать в течение ближайших недель, подчеркнул Лангенкемп.

Напомним, что США обещали усилить военное присутствие в Европе, если Россия нападет на Украину. Об укреплении сил НАТО говорили на видеовстрече президент США Джо Байджен и Путин 7 декабря.

Однако ранее было известно об обещании Байдена не отправлять американский военный контингент в Украину, даже если РФ нападет. Штаты готовы только к дипломатии и экономическими санкциям.