Американский дипломат рассказал, что ждет Путина в случае нападения России на Украину
США считают, что еще рано прогнозировать дальнейшие действия России в отношении Украины. Но в случае военной агрессии Штаты будут действовать решительно.
Соединенные Штаты озвучили президенту России Владимиру Путину варианты развития событий, если РФ увеличит уровень военной напряженности на границе с Украиной. Об этом сказал в комментарии "РБК Украина" пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.
Спрогнозировать конкретные шаги России в отношении Украины еще рано, но если Путин не откажется от военной агрессии, ему это очень дорого обойдется. Штаты обещают решительные меры, которые специально не применяли до этого, пояснили в посольстве США.
Альтернативой такому развитию событий станет вариант диалога и дипломатии со стороны России.
"Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", — добавил пресс-атташе американского посольства.
Выводы по поведению России США сделают по реальным действиям, которые Путин должен показать в течение ближайших недель, подчеркнул Лангенкемп.
Напомним, что США обещали усилить военное присутствие в Европе, если Россия нападет на Украину. Об укреплении сил НАТО говорили на видеовстрече президент США Джо Байджен и Путин 7 декабря.
Однако ранее было известно об обещании Байдена не отправлять американский военный контингент в Украину, даже если РФ нападет. Штаты готовы только к дипломатии и экономическими санкциям.