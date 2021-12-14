RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Російсько-українська війна

Американський дипломат розповів, що чекає на Путіна в разі нападу Росії на Україну

4125
військові РФ, російські військові, солдати Росія, військова напруженість, військові на кордоні України
Фото: topwar.ru | Якщо Росія нападе на Україну, США посилять військову присутність у Європі

США вважають, що ще рано прогнозувати подальші дії Росії щодо України. Але в разі військової агресії Штати діятимуть рішуче.

Сполучені Штати озвучили президентові Росії Володимиру Путіну варіанти розвитку подій, якщо РФ збільшить рівень військової напруги на кордоні з Україною. Про це сказав у коментарі "РБК Україна" прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

Спрогнозувати конкретні кроки Росії щодо України ще зарано, але якщо Путін не відмовиться від військової агресії, йому це дорого обійдеться. Штати обіцяють рішучі заходи, які спеціально не застосовували раніше, пояснили в посольстві США.

США, посольство США, посольство США в Україні, посольство США, американське посольство
Американські дипломати сподіваються, що Росія піде шляхом дипломатії
Фото: visaglobal.com.ua

Альтернативою такому розвитку подій стане варіант діалогу та дипломатії з боку Росії.

"Ми дуже сподіваємося, що Путін обере другий шлях", — додав прес-аташе американського посольства.

Висновки щодо поведінки Росії США зроблять за реальними діями, які Путін має показати протягом найближчих тижнів, наголосив Лангенкемп.

Нагадаємо, що США обіцяли посилити військову присутність у Європі, якщо Росія нападе на Україну. Про зміцнення сил НАТО говорили на відеозустрічі президент США Джо Байджен і Путін 7 грудня.

Проте раніше було відомо про обіцянку Байдена не відправляти американський військовий контингент в Україну, навіть якщо РФ нападе. Штати готові лише до дипломатії й економічних санкцій.