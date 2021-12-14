Американський дипломат розповів, що чекає на Путіна в разі нападу Росії на Україну

США вважають, що ще рано прогнозувати подальші дії Росії щодо України. Але в разі військової агресії Штати діятимуть рішуче.

Сполучені Штати озвучили президентові Росії Володимиру Путіну варіанти розвитку подій, якщо РФ збільшить рівень військової напруги на кордоні з Україною. Про це сказав у коментарі "РБК Україна" прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

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Спрогнозувати конкретні кроки Росії щодо України ще зарано, але якщо Путін не відмовиться від військової агресії, йому це дорого обійдеться. Штати обіцяють рішучі заходи, які спеціально не застосовували раніше, пояснили в посольстві США.

[ + – ] Американські дипломати сподіваються, що Росія піде шляхом дипломатії Фото: visaglobal.com.ua

Альтернативою такому розвитку подій стане варіант діалогу та дипломатії з боку Росії.

"Ми дуже сподіваємося, що Путін обере другий шлях", — додав прес-аташе американського посольства.

Висновки щодо поведінки Росії США зроблять за реальними діями, які Путін має показати протягом найближчих тижнів, наголосив Лангенкемп.

Нагадаємо, що США обіцяли посилити військову присутність у Європі, якщо Росія нападе на Україну. Про зміцнення сил НАТО говорили на відеозустрічі президент США Джо Байджен і Путін 7 грудня.

Проте раніше було відомо про обіцянку Байдена не відправляти американський військовий контингент в Україну, навіть якщо РФ нападе. Штати готові лише до дипломатії й економічних санкцій.