Еще одна "слуга народа" вошла в объединение Разумкова. Что известно о Любови Шпак
Представитель провластной фракции и доктор экономических наук стала 25-м нардепом, вошедшим в "Разумную политику".
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Любовь Шпак вошла в межфракционное объединение бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Об этом он сообщил в кулуарах парламента во вторник, 14 декабря.
"Мы говорили о том, что МФО "Разумная политика" будет увеличиваться. К нам присоединилась Любовь Шпак, народный депутат от "Слуги народа". Я думаю, что это только начало нашего расширения", — сказал Разумков.
Любовь Шпак: что известно о нардепе
Родилась 19 июля 1980 в Киеве. Окончила Черкасский государственный технологический университет. В 2014 году получила степень доктора экономических наук. Ректор в частном Восточноевропейском университете экономики и менеджмента (Черкассы), занимала в этом учреждении пост директора. Ранее работала там преподавательницей, доцентом, заведующей кафедрой финансов, директором института экономики и первым ректором.
Помимо этого Шпак руководила компанией "Право, бизнес и финансы" и являлась бенефициаром благотворительной организации "XXI століття".
Также нардеп ранее открывала в Крыму ФОП со специализацией "розничная торговля на рынках". По данным Минюста, его регистрация произошла 28 декабря 2001 года. Действие ФОП на оккупированной территории не прекращено до сих пор.
Также Шпак 27 декабря 2005 года зарегистрировала ФОП с аналогичной основной специализацией в Черкассах. Его действие было прекращено 22 января 2015 года.
В Верховную Раду попала в качестве беспартийного кандидата от "Слуги народа" по итогам выборов на мажоритарном округе №194 в Черкассах.
Является членом фракции "Слуга народа" и парламентского комитета по вопросам бюджета. С ноября 2019 года по середину февраля 2020 года не явилась ни на одно заседание Рады из-за ДТП, в которое она попала в октябре 2019 года. В январе этого года стала участницей еще одной аварии, въехав в здание на своем BMW.
Последний пост Шпак в Facebook датирован 10 декабря. В нем она раскритиковала принятый Верховной Радой проект бюджета-2022, заявив, что "найти лучший выход из острых ситуаций не удалось", в том время как "наши пенсионеры остаются на грани выживания".
Таким образом в МФО "Разумная политика" на данный момент состоят 25 народных депутатов, среди которых 20 "слуг народа". Ранее объединение покинул представитель "Батькивщины" Владимир Кабаченко.
Напомним, 13 декабря Разумков объявил о наборе в свою "команду единомышленников" и призвал оставлять заявки на вступление на своем сайте. Ранее в этом месяце была зарегистрирована общественная организация "Команда Разумкова".