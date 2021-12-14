Еще одна "слуга народа" вошла в объединение Разумкова. Что известно о Любови Шпак

Представитель провластной фракции и доктор экономических наук стала 25-м нардепом, вошедшим в "Разумную политику".

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Любовь Шпак вошла в межфракционное объединение бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Об этом он сообщил в кулуарах парламента во вторник, 14 декабря.

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"Мы говорили о том, что МФО "Разумная политика" будет увеличиваться. К нам присоединилась Любовь Шпак, народный депутат от "Слуги народа". Я думаю, что это только начало нашего расширения", — сказал Разумков.

[ + – ] Разумков о расширении "Разумной политики" с 2:44

Любовь Шпак: что известно о нардепе

Родилась 19 июля 1980 в Киеве. Окончила Черкасский государственный технологический университет. В 2014 году получила степень доктора экономических наук. Ректор в частном Восточноевропейском университете экономики и менеджмента (Черкассы), занимала в этом учреждении пост директора. Ранее работала там преподавательницей, доцентом, заведующей кафедрой финансов, директором института экономики и первым ректором.

[ + – ] Любовь Шпак

Помимо этого Шпак руководила компанией "Право, бизнес и финансы" и являлась бенефициаром благотворительной организации "XXI століття".

Также нардеп ранее открывала в Крыму ФОП со специализацией "розничная торговля на рынках". По данным Минюста, его регистрация произошла 28 декабря 2001 года. Действие ФОП на оккупированной территории не прекращено до сих пор.

[ + – ] Данные о ФОП Шпак в Крыму

Также Шпак 27 декабря 2005 года зарегистрировала ФОП с аналогичной основной специализацией в Черкассах. Его действие было прекращено 22 января 2015 года.

[ + – ] Данные о ФОП Шпак в Черкассах

В Верховную Раду попала в качестве беспартийного кандидата от "Слуги народа" по итогам выборов на мажоритарном округе №194 в Черкассах.

[ + – ] Любовь Шпак

Является членом фракции "Слуга народа" и парламентского комитета по вопросам бюджета. С ноября 2019 года по середину февраля 2020 года не явилась ни на одно заседание Рады из-за ДТП, в которое она попала в октябре 2019 года. В январе этого года стала участницей еще одной аварии, въехав в здание на своем BMW.

Последний пост Шпак в Facebook датирован 10 декабря. В нем она раскритиковала принятый Верховной Радой проект бюджета-2022, заявив, что "найти лучший выход из острых ситуаций не удалось", в том время как "наши пенсионеры остаются на грани выживания".

[ + – ] Пост Шпак в Facebook

Таким образом в МФО "Разумная политика" на данный момент состоят 25 народных депутатов, среди которых 20 "слуг народа". Ранее объединение покинул представитель "Батькивщины" Владимир Кабаченко.

Напомним, 13 декабря Разумков объявил о наборе в свою "команду единомышленников" и призвал оставлять заявки на вступление на своем сайте. Ранее в этом месяце была зарегистрирована общественная организация "Команда Разумкова".