Ще одна "слуга народу" увійшла до об'єднання Разумкова. Що відомо про Любов Шпак
Представниця провладної фракції та докторка економічних наук стала 25-м нардепом, який увійшов до "Розумної політики".
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Любов Шпак увійшла до міжфракційного об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика". Про це він повідомив у кулуарах парламенту у вівторок, 14 грудня.
"Ми говорили про те, що МФО "Розумна політика" збільшуватиметься. До нас приєдналася Любов Шпак, народна депутатка від "Слуги народу". Я думаю, що це лише початок нашого розширення", — сказав Разумков.
Любов Шпак: що відомо про нардепку
Народилася 19 липня 1980 року в Києві. Закінчила Черкаський державний технологічний університет. У 2014 році здобула ступінь доктора економічних наук. Ректорка в приватному Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту (Черкаси), обіймала в цій установі посаду директора. Раніше працювала там викладачкою, доценткою, завідувачкою кафедри фінансів, директоркою інституту економіки та першою ректоркою.
Крім цього, Шпак керувала компанією "Право, бізнес і фінанси" та була бенефіціаром благодійної організації "XXI століття".
Також нардепка раніше відкривала в Криму ФОП зі спеціалізацією "роздрібна торгівля на ринках". За даними Мін'юсту, його реєстрація відбулася 28 грудня 2001 року. Дію ФОП на окупованій території не припинено досі.
Також Шпак 27 грудня 2005 року зареєструвала ФОП з аналогічною основною спеціалізацією у Черкасах. Його дія була припинена 22 січня 2015 року.
У Верховну Раду потрапила безпартійною кандидаткою від "Слуги народу" за підсумками виборів на мажоритарному окрузі №194 у Черкасах.
Є членкинею фракції "Слуга народу" та парламентського комітету з питань бюджету. З листопада 2019 року до середини лютого 2020 року не з'явилася на жодне засідання Ради через ДТП, в яке вона потрапила у жовтні 2019 року. У січні цього року стала учасницею ще однієї аварії, в'їхавши в будівлю на своєму BMW.
Останній допис Шпак у Facebook датований 10 грудня. У ньому вона розкритикувала ухвалений Верховною Радою проєкт бюджету-2022, заявивши, що "знайти найкращий вихід із гострих ситуацій не вдалося", у той час як "наші пенсіонери залишаються на межі виживання".
Так в МФО "Розумна політика" наразі перебувають 25 народних депутатів, серед яких 20 "слуг народу". Раніше об'єднання покинув представник "Батьківщини" Володимир Кабаченко.
Нагадаємо, 13 грудня Разумков оголосив про набір у свою "команду однодумців" і закликав залишати заявки на вступ на своєму сайті. Раніше цього місяця було зареєстровано громадську організацію "Команда Разумкова".