Ще одна "слуга народу" увійшла до об'єднання Разумкова. Що відомо про Любов Шпак

Представниця провладної фракції та докторка економічних наук стала 25-м нардепом, який увійшов до "Розумної політики".

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Любов Шпак увійшла до міжфракційного об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика". Про це він повідомив у кулуарах парламенту у вівторок, 14 грудня.

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"Ми говорили про те, що МФО "Розумна політика" збільшуватиметься. До нас приєдналася Любов Шпак, народна депутатка від "Слуги народу". Я думаю, що це лише початок нашого розширення", — сказав Разумков.

[ + – ] Разумков про розширення "Розумної політики" з 2:44

Любов Шпак: що відомо про нардепку

Народилася 19 липня 1980 року в Києві. Закінчила Черкаський державний технологічний університет. У 2014 році здобула ступінь доктора економічних наук. Ректорка в приватному Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту (Черкаси), обіймала в цій установі посаду директора. Раніше працювала там викладачкою, доценткою, завідувачкою кафедри фінансів, директоркою інституту економіки та першою ректоркою.

[ + – ] Любов Шпак

Крім цього, Шпак керувала компанією "Право, бізнес і фінанси" та була бенефіціаром благодійної організації "XXI століття".

Також нардепка раніше відкривала в Криму ФОП зі спеціалізацією "роздрібна торгівля на ринках". За даними Мін'юсту, його реєстрація відбулася 28 грудня 2001 року. Дію ФОП на окупованій території не припинено досі.

[ + – ] Дані про ФОП Шпак у Криму

Також Шпак 27 грудня 2005 року зареєструвала ФОП з аналогічною основною спеціалізацією у Черкасах. Його дія була припинена 22 січня 2015 року.

[ + – ] Дані про ФОП Шпак в Черкасах

У Верховну Раду потрапила безпартійною кандидаткою від "Слуги народу" за підсумками виборів на мажоритарному окрузі №194 у Черкасах.

[ + – ] Любов Шпак

Є членкинею фракції "Слуга народу" та парламентського комітету з питань бюджету. З листопада 2019 року до середини лютого 2020 року не з'явилася на жодне засідання Ради через ДТП, в яке вона потрапила у жовтні 2019 року. У січні цього року стала учасницею ще однієї аварії, в'їхавши в будівлю на своєму BMW.

Останній допис Шпак у Facebook датований 10 грудня. У ньому вона розкритикувала ухвалений Верховною Радою проєкт бюджету-2022, заявивши, що "знайти найкращий вихід із гострих ситуацій не вдалося", у той час як "наші пенсіонери залишаються на межі виживання".

[ + – ] Допис Шпак у Facebook

Так в МФО "Розумна політика" наразі перебувають 25 народних депутатів, серед яких 20 "слуг народу". Раніше об'єднання покинув представник "Батьківщини" Володимир Кабаченко.

Нагадаємо, 13 грудня Разумков оголосив про набір у свою "команду однодумців" і закликав залишати заявки на вступ на своєму сайті. Раніше цього місяця було зареєстровано громадську організацію "Команда Разумкова".