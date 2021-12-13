"Команда Разумкова": ексспікер Ради оголосив набір у свій новий політичний проєкт (відео)

Колишній голова парламенту закликав приєднуватися до нього тих, хто "готовий змінювати країну на краще", й анонсував тур усіма областями України.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше анонсував створення власної партії, оголосив про набір у свою "команду однодумців". Подати заявку на участь у проєкті може будь-хто із сайту або за допомогою телефону. Відповідне звернення політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ви чули, що я збираю команду однодумців. Упевнений, що в кожного з вас є бажання рухатися вперед і розвиватися. Тому настав час розширюватися і залучати до команди людей, які справді готові змінювати країну на краще. Із сьогоднішнього дня кожен із вас може приєднатися до нашої команди", — сказав Разумков.

Крім того, колишній глава парламенту анонсував тур по всіх областях України.

Судячи з інформації, розміщеної на сайті, проєкт наразі носить назву "Команда Разумкова".

[ + – ] Сайт "Команди Разумкова"

При цьому в різних соціологічних опитуваннях майбутню партію дослідники називали "Розумна політика" — за аналогією з міжфракційним об'єднанням Разумкова в Раді.

На порталі YouControl можна знайти інформацію про те, що громадська організація Команда Разумкова була зареєстрована 3 грудня. Її керівником зазначено Ольгу Туній, яка працювала на посаді прессекретарки голови Верховної Ради, коли цю посаду обіймав Разумков. Після його усунення Туній стала особистою речницею політика. Також вона безуспішно балотувалася до Ради по округу №93 (Київська область) на останніх парламентських виборах як самовисуванка.

[ + – ] Дані про ГО "Команда Разумкова"

Крім цього, зареєстровані регіональні підрозділи організації у Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях і Києві.

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 3 по 11 грудня, можлива партія Разумкова не потрапила б до парламенту, якби вибори відбулися найближчим часом.

Варто зазначити, що політик потрапив до п'ятірки найвпливовіших людей України за версією видання Фокус.