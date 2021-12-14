Безопасность Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока-2", – Зеленский

По словам президента Украины, Россия использует все возможные рычаги против западных стран для прекращения транзита российского газа через Украину.

Запуск газопровода "Северный поток-2" поставит под угрозу безопасность части Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

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Журналист в контексте возможного вторжения РФ в Украину поинтересовался, может ли Запад, пытаясь повлиять на Владимира Путина, не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2", по которому Россия рассчитывает поставлять ежегодно до 55 млрд кубометров газа в страны Европы.

По словам Владимира Зеленского, сам факт запуска трубопровода является дестабилизирующим для Украины. Президент отметил, что Россия использует все рычаги давления на страны Европы, пытаясь ввести в эксплуатацию "Северный поток-2".

"Это (запуск СП-2 — ред.) будет означать конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", — продолжил Владимир Зеленский в общении с журналистами.

Президент Украины также отметил, что после видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина, по итогам которой глава США пригрозил Кремлю "очень жесткими санкциями", ситуация вокруг украинской границы не изменилась и Россия не сокращает количество своих войск.

Помимо этого, как предупредил Владимир Зеленский, у Москвы появилось еще одно направление для эскалации ситуации и возможного удара по Украине.

"Возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это (ситуация вокруг границ Украины — ред.) начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы (введение новых санкций против РФ — ред.) звучат убедительно", — подытожил глава государства в интервью.

Ранее Владимир Зеленский в интервью La Repubblica предупреждал, что Россия перебрасывает войска к границе с Украиной для шантажа Запада. По его словам, Кремль не выполняет свои обязательства по итогам парижского саммита, который прошел в 2019 году, а с увеличением численности войск РФ на границе "возникает страх агрессии против Украины или всего региона".

Также президент Владимир Зеленский возмутился тем, что Германия блокировала поставки вооружения Украине. Как отмечал глава государства, наша страна на 8-м году войны имеет право на самооборону и на поставки оборонного вооружения.