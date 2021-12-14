Безпека Європи миттєво звалиться в разі запуску "Північного потоку-2", – Зеленський

За словами президента України, Росія використовує всі можливі важелі проти західних країн для припинення транзиту газу через Україну.

Запуск газопроводу "Північний потік-2" поставить під загрозу безпеку частини Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

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Журналіст у контексті можливого вторгнення РФ в Україну поцікавився, чи може Захід, намагаючись вплинути на Володимира Путіна, не вводити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2", яким Росія розраховує постачати щороку до 55 млрд кубометрів газу в країни Європи.

За словами Володимира Зеленського, сам факт запуску трубопроводу є дестабілізуючим для України. Президент зазначив, що Росія використовує всі важелі тиску на країни Європи, намагаючись ввести в експлуатацію "Північний потік-2".

"Це (запуск "ПП-2" — ред.) означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це станеться, безпека сходу та центру Європи миттєво впаде", — продовжив Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами.

Президент України також зазначив, що після відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна, за підсумками якої глава США погрожував Кремлю "дуже жорсткими санкціями", ситуація навколо українського кордону не змінилася, і Росія не скорочує кількість своїх військ.

Крім цього, як попередив Володимир Зеленський, у Москви з'явився ще один напрямок для ескалації ситуації та можливого удару по Україні.

"Виник ще один простір для ескалації — в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це (ситуація навколо кордонів України — ред.) почне змінюватися, тоді можна буде сказати, що аргументи (запровадження нових санкцій проти РФ — ред.) звучать переконливо", — підсумував глава держави в інтерв'ю.

Раніше Володимир Зеленський у інтерв'ю La Repubblica попереджав, що Росія перекидає війська до кордону з Україною для шантажу Заходу. За його словами, Кремль не виконує своїх зобов'язань за підсумками паризького саміту, який відбувся у 2019 році, а зі збільшенням чисельності військ РФ на кордоні "виникає страх агресії проти України чи всього регіону".

Також президент Володимир Зеленський обурився тим, що Німеччина блокувала постачання озброєння Україні. Як зазначав глава держави, наша країна на 8-му році війни має право на самооборону та на постачання оборонного озброєння.