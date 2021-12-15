Парламент не будет контролировать канал "Рада", им владеет народ Украины, — Корниенко

Вещатель будет освещать деятельность не только провластных народных депутатов, но и оппозиции, заверил первый вице-спикер Рады.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что владельцем телеканала "Рада", перезапуск которого произошел сегодня, является украинский народ, а парламент не будет влиять на редакционную политику вещателя. Об этом он сказал в кулуарах парламента в среду, 15 декабря.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Это неправильное сравнение на 100%, но в этом образе Верховная Рада является как бы "владельцем" (телеканала). Я говорю в кавычках, специально трижды повторяю, что мы не являемся владельцем. Владельцем является украинский народ, потому что это государственный канал и у него государственное финансирование", — сказал Корниенко.

По словам первого вице-председателя Верховной Рады, у телеканала есть "творческая независимость", заверив, что и он сам, и парламент не будут влиять на редакционную политику канала. Корниенко ожидает, что "Рада" будет конкурировать с другими украинскими телеканалами, которые транслируют шоу и аналитические программы.

"Если большинство каналов показывают шоу и они зрителя завлекают разными информационными и медийными технологиями, то почему канал "Рада" должен быть в стиле 2001 года. Давайте он будет в стиле 2022 года и будем тогда честно конкурировать", — заявил политик.

Корниенко также выразил мнение, что трансляция событий из Кабинета министров на канале "Рада" является логичным шагом, назвав правительство подконтрольным парламенту органом власти.

"Кабмин это вообще наша структура. Мы же их создаем, контролируем каждый день, каждую минуту. Как мы будем контролировать, если общество не будет видеть, что там происходит? Общество будет контролировать, будет сообщать нам время от времени. Я бы ожидал, что (в эфире "Рады") будет диалог с законодательной, исполнительной властью", — добавил бывший глава партии "Слуга народа".

Помимо этого политик заявил, что канал "Рада" должен освещать деятельность всех политических сил пропорционально тому, как они представлены в парламенте.

"Там будут предоставляться эфиры и оппозиционным депутатам, уже предоставляются", — отметил Корниенко, добавив, что уже видел в студии "Рады" Алексея Гончаренко, который является представителем оппозиционной партии "Европейская солидарность".

[ + – ] Корниенко о телеканале "Рада"

Напомним, ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что перезапуском "Рады" занимается телепродюсер Алексей Семенов, который ранее работал на "112 Украина", NewsOne и канале "Прямой".

Также Фокус писал, что другой государственный телеканал — "Дом" — будет транслировать шоу с лозунгом Зеленского за 3,2 млн гривен из бюджета.