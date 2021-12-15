Парламент не контролюватиме канал "Рада", ним володіє народ України, — Корнієнко

Мовник висвітлюватиме діяльність не лише провладних народних депутатів, а й опозиції, запевнив перший віцеспікер Ради.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що власником телеканалу "Рада", перезапуск якого відбувся сьогодні, є український народ, а парламент не впливатиме на редакційну політику мовника. Про це він сказав у кулуарах парламенту в середу, 15 грудня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це неправильне порівняння на 100%, але в цьому образі Верховна Рада є ніби "власником" (телеканалу). Я говорю в лапках, спеціально тричі повторюю, що ми не є власником. Власником є український народ, бо це державний канал і в нього державне фінансування", — сказав Корнієнко.

За словами першого віцеголови Верховної Ради, телеканал має "творчу незалежність", запевнивши, що й він сам, і парламент не впливатимуть на редакційну політику каналу. Корнієнко очікує, що "Рада" конкуруватиме з іншими українськими телеканалами, які транслюють шоу й аналітичні програми.

"Якщо більшість каналів показують шоу і вони глядача приваблюють різними інформаційними та медійними технологіями, то чому канал "Рада" має бути в стилі 2001 року. Давайте він буде в стилі 2022 року і тоді чесно конкуруватимемо", — заявив політик.

Корнієнко також висловив думку, що трансляція подій з Кабінету міністрів на каналі "Рада" є логічним кроком, назвавши уряд підконтрольним парламенту органом влади.

"Кабмін це взагалі наша структура. Ми ж їх створюємо, контролюємо щодня, щохвилини. Як ми контролюватимемо, якщо суспільство не бачитиме, що там відбувається? Суспільство контролюватиме, повідомлятиме нам час від часу. Я б очікував, що (в ефірі "Ради") буде діалог із законодавчою, виконавчою владою", — додав колишній голова партії "Слуга народу".

Крім цього, політик заявив, що канал "Рада" повинен висвітлювати діяльність усіх політичних сил пропорційно тому, як вони представлені в парламенті.

"Там будуть надаватися ефіри й опозиційним депутатам, які вже надаються", — зазначив Корнієнко, додавши, що вже бачив у студії "Ради" Олексія Гончаренка, який є представником опозиційної партії "Європейська солідарність".

[ + – ] Корнієнко про телеканал "Рада"

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що перезапуском "Ради" займається телепродюсер Олексій Семенов, який раніше працював на "112 Україна", NewsOne і каналі "Прямий".

Також Фокус писав, що інший державний телеканал — "Дім" — транслюватиме шоу з гаслом Зеленського за 3,2 млн гривень з бюджету.