Укрбюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск
В бюро утверждают, что подобное решение будет противоречить уставку организации, в котором прописан запрет на преследования по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.
Наталья Поклонская, которая сейчас служит послом России в Кабо-Верде, не будет объявлена в международный розыск, поскольку украинское бюро Интерпола не считает такой запрос правомерным. Об этом сообщают "Українські Новини".
Представители Генеральной прокуратуры Украины объяснили, что во время досудебного расследования были приняты меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Однако Рабочим аппаратом Украинского бюро Интерпола было в этом отказано.
Отмечается, что МВД не объявило нынешнего посла РФ в Кабо-Верде в розыск потому что такое решение противоречило бы ст. 3 Устава Интерпола, которая запрещает проводить какое бы то ни было вмешательство или же деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
Напомним, что Киевский апелляционный суд разрешил задержание Натальи Поклонской, в прошлом прокурора оккупированного Россией Крыма, которая сейчас занимается дипломатической работой в РФ. Решение суда удовлетворило ходатайство Генпрокуратуры.
Ранее Фокус сообщал, что Поклонская выложила в соцсетях видеозапись того, как она декламирует стихи Кузьмы Скрябина на украинском языке. В комментариях к посту в Instagram пользователей возмутило то, что она "не пропагандирует российскую культуру".