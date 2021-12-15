Укрбюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск

В бюро утверждают, что подобное решение будет противоречить уставку организации, в котором прописан запрет на преследования по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.

Наталья Поклонская, которая сейчас служит послом России в Кабо-Верде, не будет объявлена в международный розыск, поскольку украинское бюро Интерпола не считает такой запрос правомерным. Об этом сообщают "Українські Новини".

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Представители Генеральной прокуратуры Украины объяснили, что во время досудебного расследования были приняты меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Однако Рабочим аппаратом Украинского бюро Интерпола было в этом отказано.

Отмечается, что МВД не объявило нынешнего посла РФ в Кабо-Верде в розыск потому что такое решение противоречило бы ст. 3 Устава Интерпола, которая запрещает проводить какое бы то ни было вмешательство или же деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Напомним, что Киевский апелляционный суд разрешил задержание Натальи Поклонской, в прошлом прокурора оккупированного Россией Крыма, которая сейчас занимается дипломатической работой в РФ. Решение суда удовлетворило ходатайство Генпрокуратуры.

Ранее Фокус сообщал, что Поклонская выложила в соцсетях видеозапись того, как она декламирует стихи Кузьмы Скрябина на украинском языке. В комментариях к посту в Instagram пользователей возмутило то, что она "не пропагандирует российскую культуру".