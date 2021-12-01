"На глибині зустрічаються всі". Поклонская прочитала стихи Скрябина на украинском (видео)

В комментариях к публикации экс-прокурора оккупированного Крыма возмутились, что она "не пропагандирует культуру РФ".

Наталья Поклонская, российский посол в Кабо-Верде, а в прошлом прокурор оккупированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ, опубликовала видео, на котором она читает стихи Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) на украинском языке. Такой пост появился на странице дипломата в Instagram.

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Так, на ролике изображены три фотографии Поклонской, которые поочередно сменяют друг друга. На фоне можно услышать, как экс-прокурор читает слова песни погибшего в 2015 году Скрябина "Люди як кораблі".

[ + – ] "Люди як кораблі" в исполнении Поклонской

Большинство подписчиков Поклонской одобрили творчество украинского музыканта в ее исполнении:

"Ни одного слова не разобрал, но прочитано с душой, спасибо Наталья".

"Красавица, умница! И с большим сердцем!"

"Вы красивая и умная!❤️"

"Из Киева с теплотой и любовью:))😍 вы такая красивая может когда-то увидимся"

Однако были и те пользователи социальной сети, которые принялись раскритиковать посла за украинский язык.

"Вы дипломат РФ. И Вам нужно пропагандировать культуру РФ".

"А почему не по русски?"

"Почему не на русском языке, вроде в России живешь".

Песня "Люди як кораблі" была выпущена Кузьмой и его группой "Скрябин" в 2005 году на альбоме "Танго".

[ + – ] Клип на песню "Люди як кораблі" группы "Скрябин"

Также Поклонская опубликовала другой пост в соцсети, на этот раз посвященный Дню работника прокуратуры, который отмечается в Украине 1 декабря. Российский дипломат заявила, что этот день всегда останется для нее профессиональным праздником. Также она выразила благодарность "за сильную прокуратуру" бежавшему из Украины во время Революции достоинства бывшему генпрокурору Украины Виктору Пшонке.

К публикации Поклонская прикрепила две фотографии, на одной из которых изображена записка, предположительно, авторства ее дочери Анастасии. На украинском языке там написано: "Мамочка работает прокурором. Она наблюдает за соблюдением закона".

Отметим, что в Украине и в России не совпадают даты празднования Дня работника прокуратуры. Если по украинскому календарю он отмечается сегодня, 1 декабря, то по российскому — 12 января.

Напомним, на территории Украины Поклонская находится в розыске, по производству, которое касается оккупации полуострова Крым Россией. Экс-прокурору инкриминируют сепаратизм, госизмену, создание преступной организации и захват власти.

Также Фокус писал, что президент государства-агрессора Владимир Путин в октябре назначил Поклонскую на должность посла РФ в Кабо-Верде. В свою очередь МИД Украины пообещал, что от правосудия ей не удастся спрятаться "даже в Африке" и украинские власти уже оповестили правительство Кабо-Верде касательно преступной деятельности дипломата.