"На глибині зустрічаються всі". Поклонська прочитала вірші Скрябіна українською (відео)

У коментарях до публікації підписники експрокурорки окупованого Криму обурилися, що вона "не пропагує культуру РФ".

Наталія Поклонська, російський посол у Кабо-Верде, а в минулому прокурорка окупованого Росією Криму і депутатка Держдуми РФ, опублікувала відео, на якому вона читає вірші Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) українською мовою. Такий пост з'явився на сторінці дипломатки в Instagram.

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Так, на ролику зображено три фотографії Поклонської, які по черзі змінюють одна одну. На фоні можна почути, як експрокурорка читає слова пісні загиблого у 2015 році Скрябіна "Люди як кораблі".

[ + – ] "Люди як кораблі" у виконанні Поклонської

Більшість підписників Поклонської схвалили творчість українського музиканта у її виконанні:

"Жодного слова не розібрав, але прочитано з душею, дякую Наталі".

"Красуня, розумниця! І з великим серцем!"

"Ви красива та розумна!❤️"

"З Києва з теплотою та любов'ю:))😍 ви така красива, може, колись побачимось"

Однак, були й ті користувачі соціальної мережі, які почали критикувати посла за українську мову.

"Ви дипломат РФ. І Вам потрібно пропагувати культуру РФ".

"А чому не російською?"

"Чому не російською мовою, начебто в Росії живеш".

Пісня "Люди як кораблі" була випущена Кузьмою та його гуртом "Скрябін" у 2005 році в альбомі "Танго".

[ + – ] Кліп на пісню "Люди як кораблі" гурту "Скрябін"

Також Поклонська опублікувала інший пост у соцмережі, цього разу присвячений Дню працівника прокуратури, який відзначається в Україні 1 грудня. Російська дипломатка заявила, що цей день завжди залишиться для неї професійним святом. Також вона висловила подяку "за сильну прокуратуру" колишньому генпрокурору України Віктору Пшонці, який втік з України під час Революції гідності.

До публікації Поклонська прикріпила дві фотографії, на одній із яких зображена записка, ймовірно, авторства її дочки Анастасії. Українською мовою там написано: "Матуся працює прокурором. Вона наглядає за дотриманням закону".

Зазначимо, що в Україні та Росії не збігаються дати святкування Дня працівника прокуратури. Якщо за українським календарем він відзначається сьогодні, 1 грудня, то за російським — 12 січня.

Нагадаємо, на території України Поклонська перебуває в розшуку з провадження, яке стосується окупації півострова Крим Росією. Експрокурорці інкримінують сепаратизм, держзраду, створення злочинної організації та захоплення влади.

Також Фокус писав, що президент держави-агресора Володимир Путін у жовтні призначив Поклонську на посаду посла РФ у Кабо-Верде. У свою чергу МЗС України пообіцяло, що від правосуддя їй не вдасться сховатися "навіть в Африці" і українська влада вже сповістила уряд Кабо-Верде щодо злочинної діяльності дипломатки.