"На глибині зустрічаються всі". Поклонська прочитала вірші Скрябіна українською (відео)
У коментарях до публікації підписники експрокурорки окупованого Криму обурилися, що вона "не пропагує культуру РФ".
Наталія Поклонська, російський посол у Кабо-Верде, а в минулому прокурорка окупованого Росією Криму і депутатка Держдуми РФ, опублікувала відео, на якому вона читає вірші Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) українською мовою. Такий пост з'явився на сторінці дипломатки в Instagram.
Так, на ролику зображено три фотографії Поклонської, які по черзі змінюють одна одну. На фоні можна почути, як експрокурорка читає слова пісні загиблого у 2015 році Скрябіна "Люди як кораблі".
Більшість підписників Поклонської схвалили творчість українського музиканта у її виконанні:
- "Жодного слова не розібрав, але прочитано з душею, дякую Наталі".
- "Красуня, розумниця! І з великим серцем!"
- "Ви красива та розумна!❤️"
- "З Києва з теплотою та любов'ю:))😍 ви така красива, може, колись побачимось"
Однак, були й ті користувачі соціальної мережі, які почали критикувати посла за українську мову.
- "Ви дипломат РФ. І Вам потрібно пропагувати культуру РФ".
- "А чому не російською?"
- "Чому не російською мовою, начебто в Росії живеш".
Пісня "Люди як кораблі" була випущена Кузьмою та його гуртом "Скрябін" у 2005 році в альбомі "Танго".
Також Поклонська опублікувала інший пост у соцмережі, цього разу присвячений Дню працівника прокуратури, який відзначається в Україні 1 грудня. Російська дипломатка заявила, що цей день завжди залишиться для неї професійним святом. Також вона висловила подяку "за сильну прокуратуру" колишньому генпрокурору України Віктору Пшонці, який втік з України під час Революції гідності.
До публікації Поклонська прикріпила дві фотографії, на одній із яких зображена записка, ймовірно, авторства її дочки Анастасії. Українською мовою там написано: "Матуся працює прокурором. Вона наглядає за дотриманням закону".
Зазначимо, що в Україні та Росії не збігаються дати святкування Дня працівника прокуратури. Якщо за українським календарем він відзначається сьогодні, 1 грудня, то за російським — 12 січня.
Нагадаємо, на території України Поклонська перебуває в розшуку з провадження, яке стосується окупації півострова Крим Росією. Експрокурорці інкримінують сепаратизм, держзраду, створення злочинної організації та захоплення влади.
Також Фокус писав, що президент держави-агресора Володимир Путін у жовтні призначив Поклонську на посаду посла РФ у Кабо-Верде. У свою чергу МЗС України пообіцяло, що від правосуддя їй не вдасться сховатися "навіть в Африці" і українська влада вже сповістила уряд Кабо-Верде щодо злочинної діяльності дипломатки.