Суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской

Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании Поклонской, которая разыскивается Украиной за государственную измену.

Киевский апелляционный суд вынес решение о задержании по подозрению в государственной измене бывшего "генпрокурора" Крыма Наталии Поклонской, которая ныне является послом России в Кабо-Верде. Решение принято с целью избрания ей меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В тексте сообщение говорится, что по результатам апелляционного рассмотрения жалобы прокурора Офиса генерального прокурора, суд удовлетворил ходатайство о задержании бывшего "прокурора" оккупированного Крыма для заключения ее под стражу.

Решение принято согласно следующих статей УК Украины

ч. 4 ст.28 и ч.1. ст 109 (Действия, направленные на силовое свержение конституционного строя и захват государственной власти);

ч. 4 ст. 225 и ч.3, ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины);

ч.1 ст 111 (Государственная измена);

ч. 1. ст. 255 (Создание и управление преступной организации).

Ранее сообщалось, что в Украине завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской, которую подозревают в госизмене.

После того как указом президента Владимира Путина она была назначена послом РФ в Кабо-Верде, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на действия российского президента и заявил, что Поклонской "не удастся спрятаться даже в Африке".