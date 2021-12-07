Суд Києва надав дозвіл на затримання Поклонської

Суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури щодо затримання Поклонської, яка розшукується Україною за державну зраду.

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про затримання за підозрою у державній зраді колишнього "генпрокурора" Криму Наталії Поклонської, яка нині є послом Росії у Кабо-Верде. Рішення прийнято з метою обрання їй запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

У тексті повідомлення йдеться, що за результатами апеляційного розгляду скарги прокурора Офісу генерального прокурора суд задовольнив клопотання про затримання колишнього "прокурора" окупованого Криму для взяття її під варту.

Рішення прийнято відповідно до наступних статей КК України

ч. 4 ст. 28 та ч.1. ст 109 (Дії, спрямовані на силове повалення конституційного ладу та захоплення державної влади);

ч. 4 ст. 225 та ч.3, ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність України);

ч.1 ст 111 (Державна зрада);

ч. 1. ст. 255 (Створення та управління злочинної організації).

Раніше повідомлялося, що в Україні завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього "прокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської, яку підозрюють у держзраді.

Після того, як указом президента Володимира Путіна вона була призначена послом РФ у Кабо-Верде, спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на дії російського президента і заявив, що Поклонській "не вдасться сховатися навіть в Африці".