Укрбюро Інтерполу відмовилося оголосити Поклонську в міжнародний розшук
У бюро стверджують, що подібне рішення суперечитиме уставці організації, у якій прописано заборону на переслідування з політичних, військових, релігійних чи расових мотивів.
Наталію Поклонську, яка наразі служить послом Росії в Кабо-Верде, не буде оголошено в міжнародний розшук, оскільки українське бюро Інтерполу не вважає такий запит правомірним. Про це повідомляють "Українські Новини".
Представники Генеральної прокуратури України пояснили, що під час досудового розслідування було вжито заходів щодо оголошення Поклонської в міжнародний розшук. Проте Робочим апаратом Українського бюро Інтерполу було відмовлено.
Зазначається, що МВС не оголосило нинішнього посла РФ у Кабо-Верде в розшук, бо таке рішення суперечило б ст. 3 Статуту Інтерполу, яка забороняє проводити будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.
Нагадаємо, що Київський апеляційний суд дозволив затримання Наталії Поклонської, колишньої прокурорки окупованого Росією Криму, яка наразі займається дипломатичною роботою в РФ. Рішення суду задовольнило клопотання Генпрокуратури.
Раніше Фокус повідомляв, що Поклонська виклала в соцмережах відеозапис того, як вона декламує вірші Кузьми Скрябіна українською мовою. У коментарях до посту в Instagram користувачів обурило те, що вона "не пропагує російську культуру".