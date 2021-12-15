Укрбюро Інтерполу відмовилося оголосити Поклонську в міжнародний розшук

У бюро стверджують, що подібне рішення суперечитиме уставці організації, у якій прописано заборону на переслідування з політичних, військових, релігійних чи расових мотивів.

Наталію Поклонську, яка наразі служить послом Росії в Кабо-Верде, не буде оголошено в міжнародний розшук, оскільки українське бюро Інтерполу не вважає такий запит правомірним. Про це повідомляють "Українські Новини".

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Представники Генеральної прокуратури України пояснили, що під час досудового розслідування було вжито заходів щодо оголошення Поклонської в міжнародний розшук. Проте Робочим апаратом Українського бюро Інтерполу було відмовлено.

Зазначається, що МВС не оголосило нинішнього посла РФ у Кабо-Верде в розшук, бо таке рішення суперечило б ст. 3 Статуту Інтерполу, яка забороняє проводити будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд дозволив затримання Наталії Поклонської, колишньої прокурорки окупованого Росією Криму, яка наразі займається дипломатичною роботою в РФ. Рішення суду задовольнило клопотання Генпрокуратури.

Раніше Фокус повідомляв, що Поклонська виклала в соцмережах відеозапис того, як вона декламує вірші Кузьми Скрябіна українською мовою. У коментарях до посту в Instagram користувачів обурило те, що вона "не пропагує російську культуру".