"Принимаем заказы на вечеринки": Тимошенко после Рады села за барабаны (видео)

Украинцы скептически отнеслись к видеоролику и предложили депутату "переплюнуть" Владимира Зеленского в игре без штанов на рояле.

Нардеп и лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко продемонстрировала свои навыки игры на барабанах. Видеоролик политик опубликовала в своем Instagram.

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Ролик, вероятно, был снят в студии звукозаписи.

Народный депутат Юлия Тимошенко в окружении музыкантов сидит на барабанной установкой и с энтузиазмом стучит палочками по барабанам и тарелкам.

"Когда твоя команда умеет создать настроение", — подписала лидер фракции "Батьківщина" видеоролик в своем Instagram.

[ + – ] Юлия Тимошенко после Рады села за барабаны

Аналогичный видеоролик Юлия Тимошенко также опубликовала в своем Facebook, указав, что принимает заказы на выступления на праздничных корпоративах.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!", — говорится в подписи к публикации в Facebook.

[ + – ] Юлия Тимошенко после Рады села за барабаны

Некоторые пользователи скептически отнеслись к видеоролику. Были и такие комментаторы, которые, пытаясь потроллить Владимира Зеленского и его номер в "Вечернем квартале", предложили Юлии Тимошенко продемонстрировать навыки игры на рояле.

"Если бы была голодна — по-другому бы играла", "Это ей лучше подходит", "А обещала ФОПам помочь", "Осталось только стриптиз станцевать!Все методы хороши для привлечения внимания", "А на рояле без штанов слабо…", "И бандану на голову вместо косы", "Крыша у бабули окончательно съезжает!", "Вот где пропадает талант, она все народу служит", — написали украинцы в комментариях.

[ + – ] Юлия Тимошенко после Рады села за барабаны

[ + – ] Юлия Тимошенко после Рады села за барабаны

Ранее мы рассказывали, что Юлия Тимошенко устроила перепалку в Раде из-за законопроекта о медицинском каннабисе. Глава фракции "Батьківщина" повздорила с нардепом от "Голоса" Ольгой Стефанишиной после того, как парламент провалил голосование о легализации марихуаны в медицинских и научно-исследовательских целях.

Напомним, нардепы Гео Лерос и Алексей Гончаренко решили потроллить Владимира Зеленского в Раде, предложив нардепам обеспечить президента памперсами на случай госпереворота. На голосование вынесли депутатский запрос о закупке памперсов для президента, а документ поддержали даже нардепы из "Слуги народа".