"Приймаємо замовлення на вечірки": Тимошенко після Ради сіла за барабани (відео)
Українці скептично поставилися до відеоролика та запропонували депутатці "переплюнути" Володимира Зеленського у грі без штанів на роялі.
Нардепка та лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко продемонструвала свої навички гри на барабанах. Відеоролик політик опублікувала у своєму Instagram.
Ролик, ймовірно, було знято у студії звукозапису.
Народна депутатка Юлія Тимошенко в оточенні музикантів сидить на барабанній установці і з ентузіазмом стукає паличками по барабанах та тарілках.
"Коли твоя команда вміє створити настрій", — підписала лідерка фракції "Батьківщина" відеоролик у своєму Instagram.
Аналогічний відеоролик Юлія Тимошенко також опублікувала у своєму Facebook, вказавши, що приймає замовлення на виступи на святкових корпоративах.
"Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!", — йдеться в підписі до публікації у Facebook.
Деякі користувачі скептично сприйняли відеоролик. Були й такі коментатори, які намагаючись потролити Володимира Зеленського та його номер у "Вечірньому кварталі", запропонували Юлії Тимошенко продемонструвати навички гри на роялі.
"Якби була голодна — інакше б грала", "Це їй краще підходить", "А обіцяла ФОПам допомогти", "Залишилося тільки стриптиз станцювати! Всі методи хороші для привернення уваги", "А на роялі без штанів слабо ...", "І бандану на голову замість коси", "Дах у бабусі остаточно з'їжджає!", "От де пропадає талант, вона все народу служить", — написали українці в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Юлія Тимошенко влаштувала суперечку в Раді через законопроєкт про медичний канабіс. Голова фракції "Батьківщина" посварилася з нардепкою від "Голосу" Ольгою Стефанишиною після того, як парламент провалив голосування про легалізацію марихуани з медичною та науково-дослідною метою.
Нагадаємо, нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко вирішили потролити Володимира Зеленського в Раді, запропонувавши нардепам забезпечити президента памперсами на випадок держперевороту. На голосування винесли депутатський запит щодо закупівлі памперсів для президента, а документ підтримали навіть нардепи із "Слуги народу".