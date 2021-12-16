"Приймаємо замовлення на вечірки": Тимошенко після Ради сіла за барабани (відео)

Українці скептично поставилися до відеоролика та запропонували депутатці "переплюнути" Володимира Зеленського у грі без штанів на роялі.

Нардепка та лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко продемонструвала свої навички гри на барабанах. Відеоролик політик опублікувала у своєму Instagram.

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Ролик, ймовірно, було знято у студії звукозапису.

Народна депутатка Юлія Тимошенко в оточенні музикантів сидить на барабанній установці і з ентузіазмом стукає паличками по барабанах та тарілках.

"Коли твоя команда вміє створити настрій", — підписала лідерка фракції "Батьківщина" відеоролик у своєму Instagram.

[ + – ] Юлія Тимошенко після Ради сіла за барабани

Аналогічний відеоролик Юлія Тимошенко також опублікувала у своєму Facebook, вказавши, що приймає замовлення на виступи на святкових корпоративах.

"Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого!", — йдеться в підписі до публікації у Facebook.

[ + – ] Юлія Тимошенко після Ради сіла за барабани

Деякі користувачі скептично сприйняли відеоролик. Були й такі коментатори, які намагаючись потролити Володимира Зеленського та його номер у "Вечірньому кварталі", запропонували Юлії Тимошенко продемонструвати навички гри на роялі.

"Якби була голодна — інакше б грала", "Це їй краще підходить", "А обіцяла ФОПам допомогти", "Залишилося тільки стриптиз станцювати! Всі методи хороші для привернення уваги", "А на роялі без штанів слабо ...", "І бандану на голову замість коси", "Дах у бабусі остаточно з'їжджає!", "От де пропадає талант, вона все народу служить", — написали українці в коментарях.

[ + – ] Юлія Тимошенко після Ради сіла за барабани

[ + – ] Юлія Тимошенко після Ради сіла за барабани

Раніше ми розповідали, що Юлія Тимошенко влаштувала суперечку в Раді через законопроєкт про медичний канабіс. Голова фракції "Батьківщина" посварилася з нардепкою від "Голосу" Ольгою Стефанишиною після того, як парламент провалив голосування про легалізацію марихуани з медичною та науково-дослідною метою.

Нагадаємо, нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко вирішили потролити Володимира Зеленського в Раді, запропонувавши нардепам забезпечити президента памперсами на випадок держперевороту. На голосування винесли депутатський запит щодо закупівлі памперсів для президента, а документ підтримали навіть нардепи із "Слуги народу".