Памперси на випадок держпереворотів: Гончаренко та Лерос потролили Зеленського в Раді (відео)
Питання про закупівлю одноразових підгузків главі держави підтримали і нардепи від "Слуги народу" Сергій Кузьміних та Сергій Нагорняк.
У Верховній Раді запропонували подарувати Володимиру Зеленському синтезатор та забезпечити президента памперсами на випадок держпереворотів. Про це йдеться на офіційному вебсайті парламенту.
Зокрема, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко виніс на голосування запит про те, щоб Володимир Зеленський на фоні довіри населення прийняв подарунок у вигляді синтезатора "для підтримки сценічних навичок та підготовки другого випуску широко відомого глядачам шоу "Брати Цицько — гра без штанів".
Своїм зверненням парламентарій, мабуть, вирішив потролити главу держави за один із номерів "Вечірнього Кварталу", у якому Володимир Зеленський та Юрій Крапов грали без рук на роялі.
Запит Олексія Гончаренка підтримали лише 8 народних депутатів.
Після цього Верховній Раді запропонували проголосувати за ініціативу позафракційного нардепа Гео Лероса про забезпечення Володимира Зеленського памперсами на випадок нових держпереворотів в Україні. Примітно, що цей запит підтримали два депутати від фракції "Слуга народу" — Сергій Кузьміних та Сергій Нагорняк. Загалом за ініціативу проголосували 10 нардепів.
Гео Лерос ще одним запитом запропонував Верховній Раді переселити Володимира Зеленського на "золотий унітаз" до резиденції Межигір'я, а ініціативу підтримали лише два депутати.
Нагадаємо, що на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть здійснити держпереворот 1 грудня. Президент стверджував, що група осіб намагається втягнути бізнесмена Ріната Ахметова в підготовку до захоплення влади в країні. Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко напередодні 1 грудня заявляв, що українцям із регіонів пропонують щоденну зарплату в розмірі 1000 гривень за участь у держперевороті.
Бізнесмен Рінат Ахметов, коментуючи звинувачення в причетності до організації держперевороту в Україні, звинуватив Володимира Зеленського у брехні.
Увечері 1 грудня на Майдані Незалежності пройшла масштабна акція протесту, під час якої протестувальники вимагали провести розслідування "вагнергейту" та звільнити низку "проросійських агентів", серед яких голова ОП Андрій Єрмак з його заступником Олегом Татаровим та перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.