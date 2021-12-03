Памперси на випадок держпереворотів: Гончаренко та Лерос потролили Зеленського в Раді (відео)

Питання про закупівлю одноразових підгузків главі держави підтримали і нардепи від "Слуги народу" Сергій Кузьміних та Сергій Нагорняк.

У Верховній Раді запропонували подарувати Володимиру Зеленському синтезатор та забезпечити президента памперсами на випадок держпереворотів. Про це йдеться на офіційному вебсайті парламенту.

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Зокрема, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко виніс на голосування запит про те, щоб Володимир Зеленський на фоні довіри населення прийняв подарунок у вигляді синтезатора "для підтримки сценічних навичок та підготовки другого випуску широко відомого глядачам шоу "Брати Цицько — гра без штанів".

Своїм зверненням парламентарій, мабуть, вирішив потролити главу держави за один із номерів "Вечірнього Кварталу", у якому Володимир Зеленський та Юрій Крапов грали без рук на роялі.

Запит Олексія Гончаренка підтримали лише 8 народних депутатів.

Після цього Верховній Раді запропонували проголосувати за ініціативу позафракційного нардепа Гео Лероса про забезпечення Володимира Зеленського памперсами на випадок нових держпереворотів в Україні. Примітно, що цей запит підтримали два депутати від фракції "Слуга народу" — Сергій Кузьміних та Сергій Нагорняк. Загалом за ініціативу проголосували 10 нардепів.

Гео Лерос ще одним запитом запропонував Верховній Раді переселити Володимира Зеленського на "золотий унітаз" до резиденції Межигір'я, а ініціативу підтримали лише два депутати.

[ + – ] У Раді запропонували забезпечити Зеленського памперсами на випадок держпереворотів

Нагадаємо, що на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть здійснити держпереворот 1 грудня. Президент стверджував, що група осіб намагається втягнути бізнесмена Ріната Ахметова в підготовку до захоплення влади в країні. Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко напередодні 1 грудня заявляв, що українцям із регіонів пропонують щоденну зарплату в розмірі 1000 гривень за участь у держперевороті.

Бізнесмен Рінат Ахметов, коментуючи звинувачення в причетності до організації держперевороту в Україні, звинуватив Володимира Зеленського у брехні.

Увечері 1 грудня на Майдані Незалежності пройшла масштабна акція протесту, під час якої протестувальники вимагали провести розслідування "вагнергейту" та звільнити низку "проросійських агентів", серед яких голова ОП Андрій Єрмак з його заступником Олегом Татаровим та перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.