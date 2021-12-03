Памперсы на случай госпереворотов: Гончаренко и Лерос потроллили Зеленского в Раде (видео)

Вопрос о закупке одноразовых подгузников главе государства поддержали и нардепы от "Слуги народа" Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.

Верховной Раде предложили подарить Владимиру Зеленскому синтезатор и обеспечить президента памперсами на случай госпереворотов. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко вынес на голосование запрос о том, чтобы Владимир Зеленский на фоне доверия населения принял подарок в виде синтезатора "для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цицько — игра без штанов".

Своим обращением парламентарий, видимо, решил потроллить главу государства за один из номеров "Вечернего Квартала", в котором Владимир Зеленский и Юрий Крапов играли без рук на рояле.

Запрос Алексея Гончаренко поддержали только 8 народных депутатов.

Следом Верховной Раде предложили проголосовать за инициативу внефракционного нардепа Гео Лероса об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новых госпереворотов в Украине. Примечательно, что этот запрос поддержали два депутата от фракции "Слуга народа" — Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк. В целом, за инициативу проголосовали 10 нардепов.

Гео Лерос еще одним запросом предложил Верховной Раде переселить Владимира Зеленского на "золотой унитаз" в резиденцию Межигорье, а инициативу поддержали всего два депутата.

[ + – ] Раде предложили обеспечить Зеленского памперсами на случай госпереворотов

Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут осуществить госпереворот 1 декабря. Президент утверждал, что группа лиц пытается втянуть бизнесмена Рината Ахметова в подготовку к захвату власти в стране. Вице-спикер Рады Александр Корниенко накануне 1 декабря заявлял, что украинцам из регионов предлагают ежедневную зарплату в размере 1000 гривен за участие в госперевороте.

Бизнесмен Ринат Ахметов, комментируя обвинения в причастности к организации госпереворота в Украине, обвинил Владимира Зеленского во лжи.

Вечером 1 декабря на Майдане Независимости прошла масштабная акция протеста, в ходе которой протестующие требовали провести расследование "вангергейта" и уволить ряд "пророссийских агентов", среди которых глава ОП Андрей Ермак с его заместителем Олегом Татаровым и первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.