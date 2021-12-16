Порошенко ворвался в эфир телеканала "Рада" и устроил скандал ( видео)

Журналисты пытались успокоить пятого президента, но он все равно перебивал эфир, обращаясь к украинцам.

Пятый президент Украины Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире телеканала "Рада", который накануне начал вещание в новом формате.

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Экс-гарант вырвался к столу, где сидели ведущие и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп Даниил Гетманцев и начал свою речь.

"Я бы очень хотел, чтобы все зрители телеканала Рада знали: сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков, в том числе и мои. Деньги потрачены без системы ProZorro, это коррупционная сделка", — заявил политик, когда его пытались остановить журналисты.

Также, по его словам, работа телеканала мешает полноценной работе нардепов.

"Мы этого так не оставим", — отметил лидер "Евросолидарности" и ушел.

Даниил Гетманцев, который был в кадре во время происходящего, вспомнил Порошенко его телеканалы "Прямой" и "5 канал", которые экс-президент недавно передал в другие руки.

Еще нардеп предположил, что своим вмешательством в прямой эфир "Рады" Порошенко поднимет рейтинг нового медиа и предложил приглашать политиков, которые будут делать то же самое.

Как известно, телеканал "Рада" по указанию провластных политиков будет работать в новом режиме. Спустя некоторое время эфир расширят ток-шоу, также будет освещаться работа Кабмина. Возросло в несколько раз и само финансирование канала — теперь на его работу будут тратить более 300 млн гривен в год.