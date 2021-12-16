Порошенко увірвався в ефір телеканалу "Рада" та влаштував скандал (відео)

Журналісти намагалися заспокоїти п'ятого президента, але той усе одно перебивав ефір, звертаючись до українців.

П'ятий президент України Петро Порошенко влаштував скандал у прямому ефірі телеканалу "Рада", який напередодні розпочав мовлення в новому форматі.

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Ексгарант вирвався до столу, де сиділи ведучі та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Данило Гетманцев і розпочав свою промову.

"Я дуже хотів би, щоб усі глядачі телеканалу Рада знали: зараз незаконно витрачені кошти платників податків, у тому числі і мої. Гроші витрачені без системи ProZorro, це корупційна угода", — заявив політик, коли його намагалися зупинити журналісти.

Також, за його словами, робота телеканалу заважає повноцінній роботі нардепів.

"Ми цього так не залишимо", — зазначив лідер "Євросолідарності" і пішов.

Данило Гетманцев, який був у кадрі під час того, що відбувається, згадав Порошенку його телеканали "Прямий" та "5 канал", які експрезидент нещодавно передав до інших рук.

Ще нардеп припустив, що своїм втручанням у прямий ефір "Ради" Порошенко підніме рейтинг нового медіа та запропонував запрошувати політиків, які робитимуть те саме.

Як відомо, телеканал "Рада" за вказівкою провладних політиків працюватиме в новому режимі. Через деякий час ефір розширять токшоу, також висвітлюватиметься робота Кабміну. Зросло в кілька разів і саме фінансування каналу — тепер на його роботу витрачатимуть понад 300 млн гривень на рік.