"Слуга" Качура сравнил Раду с туалетом "для наркоманов" из-за специфического освещения (фото)

Нардеп считает, что лампы, установленные в парламенте, похожи на те, которые используются в ночных клубах, чтобы наркозависимые не смогли разглядеть вены.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что синее освещение в кулуарах Верховной Рады похоже на то, которое устанавливается в туалетах ночных клубов, чтобы предотвратить внутривенное употребление наркотиков. Соответствующий пост политик опубликовал в своем телеграм-канале во время пленарного заседания парламента.

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Так, к публикации Качуры прикреплены две фотографии — первая, по его словам, сделана в туалете ночного клуба, в котором включено синее освещение. Как утверждает представитель провластной фракции, синие лампы устанавливаются в уборных развлекательных заведений, чтобы помешать наркозависимым "разглядеть вены".

На втором снимке показаны кулуары Верховной Рады, также освещенные синим. В связи с этим нардеп провел параллель между двумя фотографиями.

"Совпадение? Не думаю :)" — подписал свой пост Качура.

[ + – ] Качура сравнил кулуары Рады с туалетами для наркоманов

В 2018 году издание The Washington Post писало о синем освещении, которое в США устанавливалось не только в ночных клубах, но и общественных туалетах, уборных в супермаркетах и других заведениях. По словам владельцев бизнесов, такой шаг действительно помог сократить число случаев употребления инъекционных наркотиков на территории их помещений. Однако журналисты привели и другое мнение, согласно которому, наркозависимых синий свет часто не останавливал и при крайней необходимости они вводили инъекции, даже несмотря на сложности с освещением. Однако в этом случае люди часто повреждали вены, что приводило к различным болезням.

Напомним, в прошлом году тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая перед народными депутатами в Верховной Раде, попросил их помочь с продажей наркотических веществ, которые хранятся у полиции.

Также Фокус писал о том, как летом в столице задержали партию героина стоимостью в 1 миллиард гривен.