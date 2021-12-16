"Слуга" Качура порівняв Раду з туалетом "для наркоманів" через специфічне освітлення (фото)

Нардеп вважає, що лампи, встановлені в парламенті, схожі на ті, що використовуються у нічних клубах, щоб наркозалежні не змогли розглянути вени.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що синє освітлення в кулуарах Верховної Ради схоже на те, яке встановлюється в туалетах нічних клубів, щоб запобігти внутрішньовенному вживанню наркотиків. Відповідний допис політик опублікував у своєму телеграм-каналі під час пленарного засідання парламенту.

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Так, до публікації Качури прикріплено два фото — перше, за його словами, зроблене в туалеті нічного клубу, в якому ввімкнено синє освітлення. Як стверджує представник провладної фракції, сині лампи встановлюються у вбиральні розважальних закладів, щоб завадити наркозалежним "розглянути вени".

На другому знімку показані кулуари Верховної Ради, також висвітлені синім. У зв'язку з цим нардеп провів паралель між двома фото.

"Збіг? Не думаю :)" — підписав свій допис Качура.

[ + – ] Качура порівняв кулуари Ради з туалетами для наркоманів

У 2018 році видання The Washington Post писало про синє освітлення, яке в США встановлювалося не лише в нічних клубах, а й у громадських туалетах, вбиральнях, у супермаркетах та інших закладах. За словами власників бізнесів, такий крок справді допоміг скоротити кількість випадків вживання ін'єкційних наркотиків на території їхніх приміщень. Проте журналісти навели й іншу думку, згідно з якою наркозалежних синє світло часто не зупиняло і за крайньої необхідності вони вводили ін'єкції, навіть незважаючи на складнощі з освітленням. Однак у цьому випадку люди часто пошкоджували вени, що призводило до різних хвороб.

Нагадаємо, в минулому році тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді, попросив їх допомогти із продажем наркотичних речовин, які зберігаються у поліції.

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