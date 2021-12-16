"Провожал женщину в туалет": Арахамия пересказал версию Порошенко о скандале в эфире "Рады"

Экс-президент рассказал нардепу, что не врывался в прямой эфир канала, а лишь хотел помочь женщине пройти в туалетную комнату.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал инцидент, происшедший в прямом эфире телеканала "Рада", во время которого экс-президент Украины Петр Порошенко устроил скандал. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Депутат процитировал слова бывшего президента, который якобы сказал, что он не "врывался" в прямой эфир телеканала, а хотел помочь пройти какой-то женщине в туалетную комнату.

"Он (Порошенко) просто шел мимо и увидел женщину, которая не могла пойти в туалет, и "я ей помогал", — сказал Арахамия.

Депутат засомневался в словах экс-президента,отметив при этом, что "Порошенко пропускал в туалет какую-то женщину, а на самом деле зашел и кричал что-то там".

В свою очередь Порошенко сказал журналистам, что "непонятная конструкция", которая оборудована на втором этаже здания Верховной Рады, он не считает студией, поскольку согласно решению парламента, создание каких-то "студий" в кулуарах не предусмотрено.

Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в эфир телеканала "Рада" и устроил скандал. Несмотря на попытки успокоить экс-гаранта, Порошенко выступил с обличительной речью, заявив о незаконном использовании денег налогоплательщиков.