"Проводив жінку в туалет": Арахамія переказав версію Порошенка про скандал в ефірі "Ради"
Експрезидент розповів нардепу, що не вривався в прямий ефір каналу, а лише хотів допомогти жінці пройти до туалетної кімнати.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував інцидент, який стався у прямому ефірі телеканалу "Рада", під час якого експрезидент України Петро Порошенко вчинив скандал. Про це повідомляє агентство УНІАН.
Депутат процитував слова колишнього президента, який нібито сказав, що він не "вривався" до прямого ефіру телеканалу, а хотів допомогти пройти якійсь жінці до туалетної кімнати.
"Він (Порошенко) просто йшов повз і побачив жінку, яка не могла піти в туалет, і "я їй допомагав", — сказав Арахамія.
Депутат засумнівався в словах експрезидента, зазначивши при цьому, що "Порошенко пропускав у туалет якусь жінку, а насправді зайшов і кричав щось там".
У свою чергу, Порошенко сказав журналістам, що "незрозумілу конструкцію", яка обладнана на другому поверсі будівлі Верховної Ради, він не вважає студією, оскільки згідно з рішенням парламенту, створення якихось "студій" у кулуарах не передбачено.
Нагадаємо, що колишній президент України Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу "Рада" та вчинив скандал. Незважаючи на спроби заспокоїти ексгаранта, Порошенко виступив із викривальною промовою, заявивши про незаконне використання грошей платників податків.