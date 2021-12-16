"Проводив жінку в туалет": Арахамія переказав версію Порошенка про скандал в ефірі "Ради"

Експрезидент розповів нардепу, що не вривався в прямий ефір каналу, а лише хотів допомогти жінці пройти до туалетної кімнати.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував інцидент, який стався у прямому ефірі телеканалу "Рада", під час якого експрезидент України Петро Порошенко вчинив скандал. Про це повідомляє агентство УНІАН.

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Депутат процитував слова колишнього президента, який нібито сказав, що він не "вривався" до прямого ефіру телеканалу, а хотів допомогти пройти якійсь жінці до туалетної кімнати.

"Він (Порошенко) просто йшов повз і побачив жінку, яка не могла піти в туалет, і "я їй допомагав", — сказав Арахамія.

Депутат засумнівався в словах експрезидента, зазначивши при цьому, що "Порошенко пропускав у туалет якусь жінку, а насправді зайшов і кричав щось там".

У свою чергу, Порошенко сказав журналістам, що "незрозумілу конструкцію", яка обладнана на другому поверсі будівлі Верховної Ради, він не вважає студією, оскільки згідно з рішенням парламенту, створення якихось "студій" у кулуарах не передбачено.

Нагадаємо, що колишній президент України Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу "Рада" та вчинив скандал. Незважаючи на спроби заспокоїти ексгаранта, Порошенко виступив із викривальною промовою, заявивши про незаконне використання грошей платників податків.