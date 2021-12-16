"Чтобы Путин не дурил": нардеп Гончаренко призвал рассылать открытку в Viber родителям и родственникам
На картинке изображены парламентарий в шапке Санта Клауса и атрибуты зимних праздников, такие как елочные игрушки, снежинки и подарки.
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко завел канал в самом популярном в Украине мессенджере Viber. Одним из первых постов стала открытка с новогодним поздравлением, в котором парламентарий призвал подписываться на его страницу, "чтобы Путин не дурил". Соответствующая публикация в канале появилась в четверг, 16 декабря.
"Сейчас в преддверии зимних праздников, в такую чудесную пору, я решил, что настало идеальное время для того, чтобы начать свой путь на просторах (Viber)", — написал Гончаренко.
Нардеп призвал пересылать его пост "родителям и бабушкам, в родительские чаты и чаты ОСМД, в семейные и школьные группы".
После этого политик опубликовал праздничную открытку. На картинке изображен Гончаренко, окруженный при помощи визуального редактора елочными игрушками, ветвями ели, снежинками, подарками и другими атрибутами грядущего праздника. На голову нардепа "надели" шапку Санта Клауса. Открытка дополнена новогодним посланием:
С праздниками всех поздравляю,
Счастья радости желаю!
Viber я для всех завел,
Чтоб вас Путин не дурил!
Отметим, что открытка Гончаренко выполнена в стиле картинок, которыми часто делятся пользователи мессенджера в период праздников.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), Viber является самым популярным мессенджером в Украине — его использовали 73,6% опрошенных в сентябре украинцев. Далее в рейтинге идут Facebook Messenger (42,7%) и Telegram (31,6%).
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