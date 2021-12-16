На картинке изображены парламентарий в шапке Санта Клауса и атрибуты зимних праздников, такие как елочные игрушки, снежинки и подарки.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко завел канал в самом популярном в Украине мессенджере Viber. Одним из первых постов стала открытка с новогодним поздравлением, в котором парламентарий призвал подписываться на его страницу, "чтобы Путин не дурил". Соответствующая публикация в канале появилась в четверг, 16 декабря.

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"Сейчас в преддверии зимних праздников, в такую чудесную пору, я решил, что настало идеальное время для того, чтобы начать свой путь на просторах (Viber)", — написал Гончаренко.

Нардеп призвал пересылать его пост "родителям и бабушкам, в родительские чаты и чаты ОСМД, в семейные и школьные группы".

[ + – ] Гончаренко завел канал в Viber

После этого политик опубликовал праздничную открытку. На картинке изображен Гончаренко, окруженный при помощи визуального редактора елочными игрушками, ветвями ели, снежинками, подарками и другими атрибутами грядущего праздника. На голову нардепа "надели" шапку Санта Клауса. Открытка дополнена новогодним посланием:

С праздниками всех поздравляю,

Счастья радости желаю!

Viber я для всех завел,

Чтоб вас Путин не дурил!

[ + – ] Поздравление Гончаренко с грядущими праздниками

Отметим, что открытка Гончаренко выполнена в стиле картинок, которыми часто делятся пользователи мессенджера в период праздников.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), Viber является самым популярным мессенджером в Украине — его использовали 73,6% опрошенных в сентябре украинцев. Далее в рейтинге идут Facebook Messenger (42,7%) и Telegram (31,6%).

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