"Щоб вас Путін не дурив": нардеп Гончаренко закликав розсилати листівку у Viber батькам і родичам

На картинці зображені парламентарій у шапці Санта Клауса й атрибути зимових свят, такі як ялинкові іграшки, сніжинки та подарунки.

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко завів канал у найпопулярнішому в Україні месенджері Viber. Одним із перших дописів стала листівка з новорічним привітанням, у якому парламентарій закликав підписуватися на його сторінку, "щоб вас Путін не дурив". Відповідна публікація у каналі з'явилася у четвер, 16 грудня.

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"Зараз напередодні зимових свят, такої чудової пори, я вирішив, що настав ідеальний час для того, щоб почати свій шлях на просторах (Viber)", — написав Гончаренко.

Нардеп закликав пересилати його допис "батькам і бабусям, у батьківські чати та чати ОСББ, у сімейні та шкільні групи".

[ + – ] Гончаренко завів канал у Viber

Після цього політик опублікував святкову листівку. На картинці зображений Гончаренко, оточений за допомогою візуального редактора ялинковими іграшками, гілками ялинки, сніжинками, подарунками й іншими атрибутами свята. На голову нардепа "вдягли" шапку Санта Клауса. Листівка доповнена новорічним посланням:

Зі святами всіх вітаю,

Щастя радості бажаю!

Viber я для всіх завів,

Щоб вас Путін не дурив!

[ + – ] Привітання Гончаренка з прийдешніми святами

Зазначимо, що листівка Гончаренка виконана у стилі картинок, якими часто діляться користувачі месенджера під час свят.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Viber є найпопулярнішим месенджером в Україні — його використали 73,6% опитаних у вересні українців. Далі в рейтингу йдуть Facebook Messenger (42,7%) і Telegram (31,6%).

Раніше він писав про те, скільки київська влада має намір витратити на облаштування новорічного містечка в центрі столиці.

Також ми зробили добірку із шести фільмів, які можна подивитися під час свят, що настають.