Герасимов взял пример с Порошенко и ворвался в студию канала "Рада" (видео)

Вероятно нардеп воспользовался вчерашним советом Даниила Гетманцева, который предложил последовать примеру лидера "Евросолидарности" и поднять рейтинги телеканала.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов последовал вчерашнему примеру своего лидера Петра Порошенко и ворвался в эфир телеканала "Рада". Однако на этот раз ведущие оперативно среагировали и отключили эфир, сообщает Telegram-канал MediaKiller

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О чем хотел рассказать депутат — неизвестно, но на кадрах видно, как Герасимов, эмоционально размахивая руками, пытался что-то донести журналистам. Можно только расслышать фразы — " в полном объеме… и только после этого".

Возможно Герасимов воспользовался предложением Даниила Гетманцева, который вчера после речи Порошенко предложил политикам сделать то же самое, тем самым подняв рейтинги телеканала.

Напомним, что вчера экс-президент Украины Петр Порошенко устроил скандал в эфире телеканала "Рада", заявив о незаконно потраченных деньгах налогоплательщиков. После инцидента председатель "Слуг народа" Давид Арахамия процитировал слова бывшего президента, который якобы сказал, что он не "врывался" в прямой эфир телеканала, а хотел помочь пройти какой-то женщине в туалетную комнату.