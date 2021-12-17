Герасимов узяв приклад із Порошенка й увірвався у студію каналу "Рада" (відео)

Ймовірно, нардеп скористався вчорашньою порадою Данила Гетманцева, який запропонував наслідувати приклад лідера "Євросолідарності" та підняти рейтинги телеканалу.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов наслідував вчорашній приклад свого лідера Петра Порошенка й увірвався в ефір телеканалу "Рада". Проте цього разу ведучі оперативно зреагували та відключили ефір, повідомляє Telegram-канал MediaKiller.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про що хотів розповісти депутат, невідомо, але на кадрах видно, як Герасимов, емоційно розмахуючи руками, намагався щось донести до журналістів. Можна тільки почути фрази — "в повному обсязі ... і тільки після цього".

Можливо, Герасимов скористався пропозицією Данила Гетманцева, який учора після промови Порошенка запропонував політикам зробити те саме, тим самим піднявши рейтинги телеканалу.

Нагадаємо, що вчора експрезидент України Петро Порошенко вчинив скандал в ефірі телеканалу "Рада", заявивши про незаконно витрачені гроші платників податків. Після інциденту голова "Слуг народу" Давид Арахамія процитував слова колишнього президента, який нібито сказав, що він не "вривався" у прямий ефір телеканалу, а хотів допомогти пройти якійсь жінці до туалетної кімнати.