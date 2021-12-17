Лидер раскола "Голоса" в Верховной Раде Устинова возглавила фракцию вместо Железняка

Уже бывший руководитель фракции пообещал "притянуть к ответственности всех беспредельщиков".

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос". Теперь ее главой вместо народного депутата Ярослава Железняка будет его коллега Александра Устинова. Об этом свидетельствует трансляция внеочередного заседания парламента в пятницу, 17 декабря.

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По словам Корниенко, Устинова избрана главой фракции "Голос", а ее заместителем стала нардеп Юлия Клименко. Во время того, как вице-спикер зачитывал это решение, к нему подошла глава партии "Голос" Кира Рудык, однако Корниенко согласился с ней разговаривать только после закрытия заседания.

Реакция Железняка

Уже бывший руководитель фракции в своем телеграм-канале пообещал "притянуть к ответственности всех беспредельщиков". Как утверждает нардеп, несколько часов назад в Окружной административный суд Киева был подан иск про остановку положения о фракции.

"Корниенко так тянул внеочередное заседание, что пришлось дважды объявлять перерыв….и потом без наличия каких-либо документов пошел на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и зама нашей фракции", — написал политик.

По мнению Железняка, смены главы фракции "Голос" добивался руководитель Офиса президента Андрей Ермак, чтобы "отомстить" ей за отказ голосовать за отстранение спикера парламента Дмитрия Разумкова, а также за риторику касательно спецоперации по "вагнеровцам", расследования Pandora Papers и других инцидентов.

"Смешно и грустно от начала и до конца) Как бывшие антикоррупционеры стали откровенными политическими тушками в руках Ермака) Ну и даже не побрезговали решением ОАСКа. Что ж, будем давать бой)" — заявил Железняк.

[ + – ] Пост Железняка касательно его увольнения с поста главы фракции

[ + – ] Решение ОАСК по фракции "Голос"

[ + – ] Решение ОАСК по фракции "Голос"

[ + – ] Решение ОАСК по фракции "Голос"

Напомним, в сентябре этого года после конфликтов с руководством фракции "Голос" внутри нее была образована группа "Справедливость", которую возглавила Александра Устинова. Туда также вошла нардеп Ольга Стефанишина и еще 9 представителей "Голоса".

После этого тогдашний руководитель фракции Ярослав Железняк обвинил "Справедливость" в работе на Офис президента. Политик утверждал, что нардепы из "Справедливости" получили по меньшей мере 20 млн гривен на выбранные объекты на своих округах от администрации главы государства в обмен на голоса за законопроекты в Раде. Руководство "Справедливости" эти обвинения отвергло.

22 октября Устинова сообщила, что Железняк был уволен с должности главы фракции. Такое решение, по ее словам, еще в июле приняло большинство членов "Голоса" в ходе голосования в июле этого года. Сам Железняк утверждал, что результаты голосования были подделаны представителями группы "Справедливость" и он остается руководителем фракции.