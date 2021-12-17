Лідерка розколу "Голосу" у Верховній Раді Устінова очолила фракцію замість Железняка

Уже колишній керівник фракції пообіцяв "притягнути до відповідальності всіх свавільників".

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос". Наразі її головою замість народного депутата Ярослава Железняка буде його колега Олександра Устінова. Про це свідчить трансляція позачергового засідання парламенту в п'ятницю, 17 грудня.

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За словами Корнієнка, Устінову обрано головою фракції "Голос", а її заступником стала нардепка Юлія Клименко. Під час того, як віцеспікер зачитував це рішення, до нього підійшла голова партії "Голос" Кіра Рудик, проте Корнієнко погодився з нею розмовляти лише після закриття засідання.

Реакція Железняка

Уже колишній керівник фракції у своєму телеграм-каналі пообіцяв "притягнути до відповідальності всіх свавільників". Як стверджує нардеп, кілька годин тому до Окружного адміністративного суду Києва було подано позов про зупинення положення про фракцію.

"Корнієнко так тягнув позачергове засідання, що довелося двічі оголошувати перерву... і потім без наявності будь-яких документів пішов на порушення законів та оголосив про призначення ручних депутатів Єрмака на посаду голови та заступника нашої фракції", — написав політик.

На думку Железняка, зміни голови фракції "Голос" домагався керівник Офісу президента Андрій Єрмак, щоб "помститися" їй за відмову голосувати за усунення спікера парламенту Дмитра Разумкова, а також за риторику щодо спецоперації з "вагнерівців", розслідування Pandora Papers та інших інцидентів.

"Смішно та сумно від початку і до кінця) Як колишні антикорупціонери стали відвертими політичними тушками в руках Єрмака) Ну і навіть не погребували рішенням ОАСКа. Що ж, даватимемо бій", — заявив Железняк.

[ + – ] Допис Железняка щодо його звільнення з посади голови фракції

[ + – ] Рішення ОАСК щодо фракції "Голос"

[ + – ] Рішення ОАСК щодо фракції "Голос"

[ + – ] Рішення ОАСК щодо фракції "Голос"

Нагадаємо, у вересні цього року після конфліктів із керівництвом фракції "Голос" усередині неї було утворено групу "Справедливість", яку очолила Олександра Устінова. Туди також увійшла нардепка Ольга Стефанішина та ще 9 представників "Голосу".

Після цього тодішній керівник фракції Ярослав Железняк звинуватив "Справедливість" у роботі на Офіс президента. Політик стверджував, що нардепи зі "Справедливості" отримали щонайменше 20 млн гривень на обрані об'єкти на своїх округах від адміністрації глави держави в обмін на голоси за законопроєкти в Раді. Керівництво "Справедливості" ці звинувачення відкинуло.

22 жовтня Устінова повідомила, що Железняк був звільнений з посади голови фракції. Таке рішення, за її словами, ще в липні ухвалила більшість членів "Голосу" під час голосування в липні цього року. Сам Желєзняк стверджував, що результати голосування були підроблені представниками групи "Справедливість", і він залишається керівником фракції.