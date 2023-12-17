Україна звітує перед США: фіксується кожен номер отриманого озброєння

Усі серійні номери отриманого озброєння фіксуються, і в разі його знищення або експропріації ворогом вони передаються країнам-партнерам.

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Україна, яку російська влада неодноразово звинувачувала в тому, що вона торгує зброєю, переданою їй західними партнерами, аж до постачань її ХАМАСу, не лише не робить цього, а й знайшла спосіб убезпечитися від подібних наклепів, налагодивши з країнами-донорами тісну взаємодію щодо підзвітності загубленого в боях озброєння. Про це в ефірі "Єдиного телемарафону" розповіла народна депутатка Верховної Ради, голова фракції "Голос" Олександра Устінова.

За її словами, всі серійні номери отриманої зброї фіксуються, і якщо її було уражено або захоплено противником, партнери отримують номер кожної одиниці озброєння.

"Завжди надсилається серійний номер, щоб, якщо, не дай Боже, цю зброю могли відремонтувати, якщо вона була захоплена росіянами, нас не звинуватили в тому, що ми постачаємо, наприклад, до Ірану озброєння, якщо хтось нам його передасть. Наприклад, тому ж ХАМАСу, якому, як ми знаємо, росіяни все ж таки постачають зброю. У нас були випадки, коли, наприклад, збивали наші гелікоптери, на борту яких було певного виду озброєння з технологіями, якими дуже детально займаються американці. Тоді ми передавали всі серійні номери, які були на борту, оскільки ми не могли перевірити, чи була повністю знищена ця зброя під час падіння гелікоптера, якщо це був вибух, чи вона частково збереглася. Відповідно ми передавали нашим партнерам усю інформацію. Вони кажуть, що такої звітності в них ніколи не було, і вони дуже цим задоволені", — заявила депутатка.

Водночас США спільно з Україною працюють над налагодженням тісніших зв'язків у військово-промисловій сфері. Це значно прискорить випуск власної української зброї та розширить масштаби такого виробництва.

Україна наполягала, щоб їй дали можливість за ліцензією випускати американську зброю. Подібні проекти вже запускаються. Наприклад, наступного року запрацює представництво відомого виробника озброєнь Rheinmetall AG, яке вироблятиме в нашій країні броньовані машини.

Раніше Фокус писав, що в США отримали новий перелік збройної допомоги, якої потребує Україна під час повномасштабної війни з РФ.

Список включає зброю, яку Україна вже має на складах, зокрема танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, як-от F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, запити на які вона надавала в минулому.