Украина отчитывается перед США: фиксируется каждый номер полученного вооружения

Все серийные номера полученного вооружения фиксируются, и в случае его уничтожения или экспроприации врагом они передаются странам-партнерам.

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Украина, которую российские власти неоднократно обвиняли в том, что она торгует оружием, переданным ей западными партнерами, вплоть до поставок его ХАМАСу, не только не делает этого, но и нашла способ обезопасить себя от подобной клеветы, наладив со странами-донорами тесное взаимодействие по подотчетности утерянного в боях вооружения. Об этом в эфире "Единого телемарафона" рассказала народный депутат Верховной Рады, глава фракции "Голос" Александра Устинова.

По ее словам, все серийные номера полученного оружия фиксируются, и если оно было поражено или захвачено противником, партнеры получают номер каждой единицы вооружения.

"Всегда отсылается серийный номер, чтобы, если, не дай Бог, это оружием могли отремонтировать, если оно было захвачено россиянами, нас не обвинили в том, что мы поставляем, например, в Иран вооружение, если кто-то нам его передаст. Например, тому же ХАМАСу, которому, как мы знаем, россияне все же поставляют оружие. У нас были случаи, когда, например, сбивали наши вертолеты, на борту которых находилось определенного вида вооружение с технологиями, которыми очень детально занимаются американцы. Тогда мы передавали все серийные номера, которые находились на борту, поскольку мы не могли проверить, было ли полностью уничтожено это оружие во время падения вертолета, если это был взрыв, или оно частично сохранилось. Соответственно мы передавали нашим партнерам всю информацию. Они говорят, что такой отчетности у них никогда не было, и они очень этим довольны", – заявила депутат.

Тем временем США совместно с Украиной работают над налаживанием более тесных связей в военно-промышленной сфере. Это значительно ускорит выпуск собственного украинского оружия и расширит масштабы такого производства.

Украина настаивала, чтобы ей дали возможность по лицензии выпускать американское оружие. Подобные проекты уже запускаются. Например, в следующем году заработает представительство известного производителя вооружений Rheinmetall AG, которое будет в нашей стране производить бронированные машины.

Ранее Фокус писал, что в США получили новый перечень вооруженной помощи, в которой нуждается Украина во время полномасштабной войны с РФ.

Список включает оружие, которое Украина уже имеет на складах, в том числе танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторое оружие, такое как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, запросы на которые она предоставляла в прошлом.