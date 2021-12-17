ОПЗЖ угрожает сложить все мандаты в Раде: эксперт рассказал, ждать ли досрочных выборов

Экс-замглавы ЦИК Андрей Магера в комментарии Фокусу подчеркнул, что с точки зрения законодательства инициатива фракции является нереалистичной. Спикер Рады Стефанчук же считает, что парламент сможет функционировать и без ОПЗЖ.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что все представители их политсилы в Верховной Раде Украины готовы сдать мандаты, чтобы запустить процесс досрочных парламентских выборов. Об этом политик сказал в ходе внеочередного заседания Рады в пятницу, 17 декабря.

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Бойко в начале своего выступления заявил, что "этот парламент обречен" и он не может существовать, так как "дистанцировался от людей и не слышит их".

"Поэтому наша фракция готова сдать мандаты, выйти из парламента, чтобы у нас не было 300 депутатов (конституционное большинство — ред.) и народ Украины выбрал новый парламент. Этот парламент исчерпал себя и у него нет будущего", — заявил политик.

В свою очередь, во время пресс-конференции, которая состоялась в тот же день, 17 декабря, спикер Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что не слышал заявления Бойко, однако у нардепов из ОПЗЖ есть возможность сдать мандаты.

"Такой способ есть. Если они осмелятся сдать этот мандат и аннулировать списки, ну, мы потеряем такую фракцию как ОПЗЖ в парламенте", — сказал Стефанчук.

Спикер Рады напомнил, что конституционное большинство составляет 300 народных депутатов и, в связи с этим, если нардепы ОПЗЖ сдадут мандаты, досрочные парламентские выборы проводить необходимости не будет.

"Если такое желание есть… Мы свободные люди в свободной стране. Если они приняли такое решение — пожалуйста. Это что-то интересное и новое для украинского парламентаризма, посмотрим, как оно будет реализовано", — добавил председатель парламента.

По состоянию на 17 декабря в Раде работают 423 народных депутата. Из них 44 являются членами фракции ОПЗЖ. Таким образом, если нардепы из этой политсилы сложат свои мандаты, то в парламенте продолжат работать 379 нардепов.

Возможность досрочных выборов в Раду: мнение эксперта

Политико-правовой эксперт и заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 2007 по 2018 год Андрей Магера в комментарии Фокусу подчеркивает, что подобное заявление Бойко с правовой точки зрения является нереалистичным.

"Повторить казус 2007 года сегодня практически невозможно. Почему в 2007 году это сработало? Тогда президент Украины не досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, а лишь констатировал, что ВРУ является "неполномочной". В ее составе было меньше 300 нардепов. Потому он назначил внеочередные выборы", — подчеркивает Магера.

В современных реалиях, утверждает экс-заместитель председателя ЦИК, нереально сократить количество нардепов до меньшего количества, чем 300.

"Даже если представители всех фракций — не только ОПЗЖ — напишут заявления о выходе из фракций… и даже если они проведут съезды партийные и досрочно прекратят полномочия нардепов… у каждой партии есть партийные списки, с которыми они шли на выборы. И тогда ЦИК признает избранными следующих кандидатов в списке. Потому этот процесс будет настолько долго длиться, что он точно переживет 2023 год, когда должны состояться очередные парламентские выборы", — рассказывает Магера.

Эксперт подчеркивает, что в 2007 году подобная практика сработала из-за того, что у партий было право исключать кандидатов из своих избирательных списков.

"На текущий момент по законодательству этого сделать нельзя. Потому эта идея Бойко является нереалистичной в правовой плоскости. Думаю, это заявление сделано исключительно из политических соображений. Если они хотят это сделать — пусть выйдут из фракции и съезд прекратит их полномочия. Все внимательно за этим посмотрят", — резюмировал Магера.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала включение в повестку внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов. В это время под стенами парламента произошли столкновения предпринимателей с силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

Также Фокус сообщал, что 17 декабря парламент провел последнее пленарное заседание в 2021 году. В следующий раз нардепы соберутся в сессионном зале 25 января 2022 года.