Резников попросил у международных партнеров наступательное вооружение

Помимо помощи вооружением очень важным аспектом являются антироссийские санкции, говорит министр.

Из-за возможного наступления России Украине необходимо оружие не только оборонительное, но и наступательное, сообщил глава Минобороны Алексей Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном, пишет РБК-Украина.

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По его словам, Киев нуждается в реальной такой поддержке от ЕС и НАТО, хотя Украина планирует оборонятся сама в случае вторжения РФ.

"Вооружением (нужно помочь Украине. — Ред.), имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", — сказал Резников.

Кроме просьбы предоставить вооружение чиновник призвал партнеров помочь Украине путем санкций против Москвы — экономических, финансовых и политических. Резников говорит, что в России сидят прагматичные люди, которые способны оценить финансовые риски, вот почему такая помощь и необходима Киеву.

Чтобы остановить агрессора, по словам министра, Украине нужны средства киберзащиты радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.

Как известно, Украина должна была получить противодронное и противоснайперское вооружение по линии НАТО, но Германия заблокировала эту помощь. Президент Владимир Зеленский ответил ФРГ на такие действия.