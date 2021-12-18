Резніков попросив у міжнародних партнерів наступальне озброєння

Крім допомоги озброєнням, дуже важливим аспектом є антиросійські санкції, каже міністр.

Через можливий наступ Росії Україні потрібна зброя не лише оборонна, а й наступальна, повідомив глава Міноборони Олексій Рєзніков на зустрічі з міністром оборони Данії Ріне Брамсеном, пише РБК-Україна.

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За його словами, Київ потребує реальної такої підтримки від ЄС та НАТО, хоча Україна планує оборонятися сама у разі вторгнення РФ.

"Озброєнням (потрібно допомогти Україні. — Ред.), маю на увазі, не лише оборонного характеру, а й наступального", — сказав Резніков.

Окрім прохання надати озброєння, чиновник закликав партнерів допомогти Україні шляхом санкцій проти Москви — економічних, фінансових та політичних. Рєзніков каже, що в Росії сидять прагматичні люди, які здатні оцінити фінансові ризики, ось чому така допомога і потрібна Києву.

Щоб зупинити агресора, за словами міністра, Україні потрібні засоби кіберзахисту радіоелектронної боротьби та розвідки, протиракетні комплекси та обладнання для посилення флоту.

Як відомо, Україна мала отримати протидроне та протиснайперське озброєння по лінії НАТО, але Німеччина заблокувала цю допомогу. Президент Володимир Зеленський відповів на такі дії.