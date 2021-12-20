Арахамия рассказал, с кем объединятся "слуги" в случае распада монобольшинства

Парламентарий утверждает, что в Раде есть две группы, с которыми у президентской политсилы совпадают взгляды.

Вероятность распада монобольшинства в парламенте — партии "Слуги народа" — составляет сегодня 10%. Однако есть политсилы, с которыми партия готова была бы объединиться в случае распада, рассказал глава фракции СН Давид Арахамия для "Интерфакс-Украина".

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"Вероятность такого сценария (распада монобольшинства.– Ред.) – процентов 10. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", – сказал Арахамия.

При этом, если распад монобольшинства все же произошел бы, президентская политсила пошла бы на объединение с группами "Довіра" и "За майбутнє", говорит политик. Именно с ними в СН совпадают взгляды на многие вещи, в том числе по голосованиям.

Альтернативным решением создания коалиции могли бы стать досрочные выборы, но вряд ли нардепы допустили бы такой сценарий. По словам главы фракции СН, многие сегодня понимают, что после новых выборов не прошли бы в Раду. Поэтому вариант коалиции более реалистичен.

Напомним, что в ноябре нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Ранее он пояснял, почему это произошло.

Пояснение о том, почему Артема Дмитрука исключают из фракции СН, давал и глава фракции Давид Арахамия.