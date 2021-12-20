Арахамія розповів, з ким об'єднаються "слуги" в разі розпаду монобільшості

Парламентарій стверджує, що в Раді є дві групи, з якими у президентської політсили збігаються погляди.

Імовірність розпаду монобільшості в парламенті — партії "Слуги народу" — становить сьогодні 10%. Однак, є політсили, з якими партія була б готова об'єднатися в разі розпаду, розповів голова фракції СН Давид Арахамія для "Інтерфакс-Україна".

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"Ймовірність такого сценарію (розпаду монобільшості. – Ред.) – відсотків 10. Тому що починається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", — сказав Арахамія.

При цьому, якби розпад монобільшості все ж таки стався, президентська політсила пішла б на об'єднання з групами "Довіра" та "За майбутнє", каже політик. Саме з ними в СН збігаються погляди на багато речей, зокрема щодо голосування.

Альтернативним рішенням створення коаліції могли стати дострокові вибори, але навряд чи нардепи допустили б такий сценарій. За словами голови фракції СН, багато хто сьогодні розуміє, що після нових виборів не пройшли б до Ради. Тому варіант коаліції більш реалістичний.

Нагадаємо, що в листопаді нардепа Артема Дмитрука виключили із фракції "Слуга народу". Раніше він пояснював, чому це сталося.

Пояснення про те, чому Артема Дмитрука виключають із фракції СН, давав і голова фракції Давид Арахамія.