"Дебилы значит": "cлуга народа" Галушко еще раз оскорбил полицейских (видео)

По словам нардепа, патрульные проверяли его барсетку, кошельки и личные документы, которые были в машине.

Народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Николай Галушко, который называл полицейских "дебилами", повторил это оскорбление. В эфире телеканала "Украина 24" он опроверг факт нарушения ДТП на автомобиле Toyota Land Cruiser.

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"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на это оснований. Рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы значит", – сказал нардеп.

Чем прославился Галушко?

Отметим, что 22 декабря появилось видео, как патрульные остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий Галушко, за нарушение ПДД – пересечение двойной сплошной. Нардеп ругался с патрульными и доказывал, что его машину нельзя осматривать.

Сам инцидент произошел 18 декабря прошлого года, но видео решили опубликовать только сейчас. "Нах**й бл***ь пиз**шь куда надо, понял? Кто освидетельствует, тому пиз**а. Я бл***ь для вас нах**й выбиваю и финансы и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать? Это против меня, вам кто-то заказал меня?" – говорит Галушко одному из патрульных.

После этого политик доказывает полицейским, что они не имеют права обыскивать машину народного депутата. Патрульные ему в ответ говорят, что у автомобилей нардепов нет дипломатического статуса.

Позже в "Слуге народа" отреагировали на инцидент. Президентская фракция утверждает, что этим видео бывший глава МВД Арсен Аваков якобы шантажировал Галушко, чтобы политик поддерживал в Раде его инициативы.