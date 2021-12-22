"Аваков шантажировал": в "Слуге народа" объяснили, почему нардеп Галушко обматерил полицейских

В монобольшинстве утверждают, что бывший глава МВД угрожал публикацией видео, чтобы тот голосовал за выгодные экс-чиновнику инициативы.

Парламентская фракция "Слуга народа" осудила нецензурную брань народного депутата от монобольшинства Николая Галушко в общении с полицейскими. Об этом написала в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук.

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По ее словам, поведение Галушко неприемлемо "для любого гражданина и тем более – для члена парламента". Этический комитет партии определит меру для наказания, добавила спикер.

"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", – отметила Палийчук.

Сам Галушко знал о существовании этого видео, но утверждает, что оно "было предметом шантажа со стороны "тогдашнего руководителя МВД", подчеркнула Палийчук.

Очевидно, что речь идет об Арсене Авакове, который управлял МВД с февраля 2014 года и ушел в отставку в июле этого года.

[ + – ] Аваков угрожал Галушко Фото: 24 Канал

По словам Палийчук, Аваков угрожал обнародовать это видео, если нардеп не поддержит его инициативы в Раде.

"Появление этого видео в публичном пространстве связано с его (Галушко) позицией во время голосования за отставку главы МВД, которое состоялось 15 июля (этого года)", – написала пресс-секретарь "Слуги народа".

Это не оправдывает нардепа, который обматерил полицейских, но вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД, заключила Палийчук.

Напомним, что 22 декабря появилось видео, на котором автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий Галушко, нарушил ПДД. Машиной управлял не политик, а его водитель. Нардеп позже оказался на месте нарушения и начал ругаться с полицией, доказывая, что автомобиль нардепа нельзя осматривать.

Один из уже бывших заместителей главы МВД Украины Александр Гогилашвили попал в похожую ситуацию. 11 декабря этого года его автомобиль остановили полицейские на блокпосту при въезде в Донецкую область. Экс-чиновник также ругался с полицейскими и даже лез в драку.

За это Гогилашвили лишился занимаемой должности.