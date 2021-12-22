"Дебил, как можно осматривать авто нардепа": "слуга народа" Галушко угодил в скандал с полицией (видео)

Автомобиль нардепа от "Слуги народа", за рулем которого был водитель, пересек двойную сплошную. Политик приехал на помощь и обругал патрульных матом.

Народный депутат Украины от президентской фракции "Слуга народа" Николай Галушко угодил в скандал с полицией, его автомобиль Toyota Land Cruiser остановили за нарушение правил дорожного движения. Видео общения нардепа полицейские предоставили "Украинской правде".

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Отметим, что Галушко – глава подкомитета по охранной и детективной деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

По информации собеседников издания, инцидент произошел 18 декабря прошлого года, но огласку получил лишь сейчас. Автомобиль политика пересек двойную сплошную около 4.00 утра. Им управлял водитель, которого Галушко приехал выручить.

[ + – ] Автомобиль на самом деле не принадлежит нардепу

"Нах**й бл***ь пиз**шь куда надо, понял? Кто освидетельствует, тому пиз**а. Я бл***ь для вас нах**й выбиваю и финансы и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать? Это против меня, вам кто-то заказал меня?" – начал диалог нардеп.

Далее Галушко спрашивает, кто осматривал автомобиль и доказывает, что транспортное средство задекларировано. Позже оказывается, что авто принадлежит матери политика.

Полицейские не имеют право осматривать машину народного депутата, доказывал он. Патрульные ему объяснили, что на автомобили народных депутатов не распространяется дипломатический иммунитет.

"Ты что больной на голову? Ты услышал меня? Это – автомобиль народного депутата Украины. Как ты можешь его осматривать?" – продолжил Галушко.

Напомним, что в подобную ситуацию попал недавно бывший заместитель министра МВД Украины Александр Гогилашвили. При въезде в Донецкую область 11 декабря этого года его автомобиль остановили, но он решил устроить конфликт и начал ругаться на полицейских.

Такое поведение не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Гогилашвили не должен оставаться на должности.

В итоге правительство уволило Гогилашвили, а сам он признал, что стал примером того, как не следует себя вести.