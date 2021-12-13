"Так не следует себя вести": уволенный Гогилашвили отчитался о своей работе замом главы МВД

Бывший замминистра утверждает, что его деятельность вывела Украину на качественно иной уровень борьбы с наркоторговлей.

Бывший заместитель министра МВД Украины Александр Гогилашвили, которого уволили с должности по решению Кабмина, опубликовал в Facebook отчет о своей работе. В комментарии под документом, бывший замминистра признал свою вину, но не стал извиняться за свою проделанную работу в должности заместителя главы МВД.

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"Да, я виновен. Это показательный пример для всех того, как не следует себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдо за свою работы, которую мы проделали за более чем 2 года", — написал в комментарии Гогилашвили.

В своем отчете бывший заместитель министра в общем отметил, что за время пребывания в должности он предпринял инициативные шаги по борьбе с наркоторговлей. А в результате проведенных реформ, противодействие наркопреступности в Украине вышло на качественно иной уровень. Также было отмечено тесное сотрудничество с международными рабочими группами, с помощью которых было раскрыты схемы транзитных поставок наркотиков.

Однако, в то же время, как сообщает издание ZN.ua, Гогилашвили причастен к деятельности центра по борьбе с наркоманией, а именно к "Международной антинаркотической ассоциации". О деятельности центра рассказал психолог и монитор по правам человека Артем Осипян.

В частности он отметил, что в последнее время число осужденных за хранение наркотиков в стране увеличилось до 60% — 90% , в то время как с каждым годом все меньше подпадают под уголовную ответственность наркоторговцы. Осипян утверждает, что в Украине каждый девятый осужденный за уголовные преступление получает приговор именно за хранение наркотиков без цели сбыта. При этом он отмечает, что согласно 4 пункта ст. 309, лицо, хранившее наркотики может избежать уголовного наказания, в случае добровольного лечения от наркозависимости. В качестве примера Осипян привел случай, с неким Алексеем Пичуговым из Днепра, которому полицейские посоветовали обратиться в "Международную антинаркотическую ассоциацию".

"Алексею сказали: "Если не хочешь сесть за решетку, лучше поезжай к ним на реабилитацию, они дадут справку в суд". Так Алексей попал в центр, где не было никакого лечения. Там он пробыл полгода, заплатив более 60 тысяч гривен", — рассказывает Осипян.

Таким образом психолог делает вывод, что центр предоставляет свои услуги за деньги, помогая уклониться преступникам от уголовной ответственности.

Ранее Фокус опубликовал заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором было сказано, что наркомания в Украине набирает обороты, а темпы ее развития оказались одними из наивысших в мире — до 1,5 млн украинцев употребляют наркотики и количество только продолжает расти.

Напомним, что Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили после того, как он попал в скандал с полицейскими Донецкой области. Гогилашвили начал угрожать полицейским, нецензурно выражался и полез в драку после требования правоохранителей остановить автомобиль при въезде в Донецкую область.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и высказал мнение о необходимости уволить Гогилашвили.