"Так не варто поводитися": звільнений Гогілашвілі звітував про свою роботу заступником голови МВС

Колишній замміністра стверджує, що його діяльність вивела Україну на якісно інший рівень боротьби з наркоторгівлею.

Колишній заступник міністра МВС України Олександр Гогілашвілі, якого звільнили з посади за рішенням Кабміну, опублікував у Facebook звіт про свою роботу. У коментарі під документом, колишній заступник міністра визнав свою провину, але не вибачався за свою виконану роботу на посаді заступника голови МВС.

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"Так, я винен. Це показовий приклад для всіх того, як не варто поводитися. Мені соромно за свою емоційність і нестриманість, але мені не соромно за свою роботу, яку ми проробили за більш ніж 2 роки", — написав у коментарі Гогілашвілі.

У своєму звіті колишній заступник міністра загалом зазначив, що за час перебування на посаді він зробив ініціативні кроки щодо боротьби з наркоторгівлею. А внаслідок проведених реформ протидія наркозлочинності в Україні вийшла на якісно інший рівень. Також було зазначено тісне співробітництво з міжнародними робочими групами, за допомогою яких було розкрито схеми транзитного постачання наркотиків.

Проте, як повідомляє видання ZN.ua, Гогілашвілі причетний до діяльності центру боротьби з наркоманією, а саме до "Міжнародної антинаркотичної асоціації". Про діяльність центру розповів психолог і монітор із прав людини Артем Осипян.

Зокрема, він зазначив, що останнім часом кількість засуджених за зберігання наркотиків у країні збільшилася до 60% — 90%, тоді як із кожним роком дедалі менше підпадають під кримінальну відповідальність наркоторговці. Осипян стверджує, що в Україні кожен дев'ятий засуджений за кримінальні злочини отримує вирок саме за зберігання наркотиків без мети збуту. При цьому він зазначає, що згідно з 4 пунктами ст. 309, особа, яка зберігала наркотики, може уникнути кримінального покарання, в разі добровільного лікування від наркозалежності. Як приклад Осипян навів випадок, з якимось Олексієм Пічуговим із Дніпра, якому поліцейські порадили звернутися до "Міжнародної антинаркотичної асоціації".

"Олексію сказали: "Якщо не хочеш сісти за ґрати, краще їдь до них на реабілітацію, вони дадуть довідку до суду". Так Олексій потрапив у центр, де не було жодного лікування. Там він пробув пів року, заплативши понад 60 тисяч гривень", — розповідає Осипян.

Так, психолог робить висновок, що центр надає свої послуги за гроші, допомагаючи ухилитися злочинцям від кримінальної відповідальності.

Раніше Фокус опублікував заяву генпрокурорки Ірини Венедіктової, в якій було сказано, що наркоманія в Україні набирає обертів, а темпи її розвитку виявилися одними з найвищих у світі — до 1,5 млн українців вживають наркотики і кількість тільки продовжує зростати.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після того, як він потрапив у скандал із поліцейськими Донецької області. Гогілашвілі почав загрожувати поліцейським, нецензурно висловлювався та поліз у бійку після вимоги правоохоронців зупинити автомобіль при в'їзді до Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент і висловив думку про необхідність звільнення Гогілашвілі.