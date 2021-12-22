"Дебіл, як можна оглядати авто нардепа": "слуга народу" Галушко потрапив у скандал із поліцією (відео)

Автомобіль нардепа від "Слуги народу", за кермом якого був водій, перетнув подвійну суцільну. Політик приїхав на допомогу і вилаяв патрульних матом.

Народний депутат України від президентської фракції "Слуга народу" Микола Галушко потрапив у скандал із поліцією, його автомобіль Toyota Land Cruiser зупинили за порушення правил дорожнього руху. Відео спілкування нардепа поліцейські надали "Українській правді".

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Зазначимо, що Галушко – голова підкомітету з охоронної та детективної діяльності комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

За інформацією співрозмовників видання, інцидент стався 18 грудня минулого року, але розголос отримав лише зараз. Автомобіль політика перетнув подвійну суцільну близько 4.00 ранку. Ним керував водій, якого Галушко приїхав виручити.

[ + – ] Автомобіль насправді не належить нардепу

"Нах**й бл***ь пиз**ш куди треба, зрозумів? Хто свідчить, тому пиз**а. Я бл***ь для вас нах**й вибиваю і фінанси і все інше, а ви мені розповідаєте, як мені робити? Це проти мене, вам хтось замовив мене? – розпочав діалог нардеп.

Далі Галушко питає, хто оглядав автомобіль та доводить, що транспортний засіб задекларований. Пізніше виявляється, що автомобіль належить матері політика.

Поліцейські не мають права оглядати машину народного депутата, доводив він. Патрульні пояснили, що на автомобілі народних депутатів не поширюється дипломатичний імунітет.

"Ти що хворий на голову? Ти почув мене? Це автомобіль народного депутата України. Як ти можеш його оглядати?" – продовжив Галушко.

Нагадаємо, що в подібну ситуацію потрапив колишній заступник міністра МВС України Олександр Гогілашвілі. При в'їзді до Донецької області 11 грудня цього року його автомобіль зупинили, але він вирішив влаштувати конфлікт і почав лаятись на поліцейських.

Така поведінка не сподобалася президентові України Володимиру Зеленському. Він заявив, що Гогілашвілі не має залишатися на посаді.

У результаті уряд звільнив Гогілашвілі, а сам він визнав, що став прикладом того, як не варто поводитися.