"Аваков шантажував": у "Слузі народу" пояснили, чому нардеп Галушко обдурив поліцейських

У більшості стверджують, що колишній голова МВС погрожував публікацією відео, щоб той голосував за вигідні ексчиновнику ініціативи.

Парламентська фракція "Слуга народу" засудила нецензурну лайку народного депутата від монобільшості Миколи Галушка у спілкуванні з поліцейськими. Про це написала в Telegram речниця фракції Юлія Палійчук.

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За її словами, поведінка Галушка неприйнятна "для будь-якого громадянина і тим більше – для члена парламенту". Етичний комітет партії визначить міру для покарання, додала речниця.

"Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація", – зазначила Палійчук.

Сам Галушко знав про існування цього відео, але стверджує, що воно "було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС", підкреслила Палійчук.

Очевидно, що йдеться про Арсена Авакова, який керував МВС з лютого 2014 року і пішов у відставку в липні цього року.

[ + – ] Аваков погрожував Галушку Фото: 24 Канал

За словами Палійчук, Аваков погрожував оприлюднити це відео, якщо нардеп не підтримає його ініціативи в Раді.

"Поява цього відео в публічному просторі пов'язана з його (Галушком) позицією під час голосування за відставку голови МВС, яке відбулося 15 липня (цього року)", — написала прессекретарка "Слуги народу".

Це не виправдовує нардепа, який ошукав поліцейських, але викликає багато питань до правомірності дій попереднього керівництва МВС, наголосила Палійчук.

Нагадаємо, що 22 грудня з'явилося відео, на якому автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить Галушку, порушив ПДР. Машиною керував не політик, а його водій. Нардеп пізніше опинився на місці порушення та почав лаятися з поліцією, доводячи, що автомобіль нардепа не можна оглядати.

Один із уже колишніх заступників голови МВС України Олександр Гогілашвілі потрапив у схожу ситуацію. 11 грудня цього року його автомобіль зупинили поліцейські на блокпосту під час в'їзду до Донецької області. Ексчиновник також лаявся з поліцейськими і навіть ліз у бійку.

За це Гогілашвілі втратив посаду.