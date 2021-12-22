"Дебіли значить": "cлуга народу" Галушко ще раз образив поліцейських (відео)
За словами нардепа, патрульні перевіряли його барсетку, гаманці та особисті документи, які були у машині.
Народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Микола Галушко, який називав поліцейських "дебілами", повторив цю образу. В ефірі телеканалу "Україна 24" він спростував факт порушення ДТП автомобілем Toyota Land Cruiser.
"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на це підстав. Робочі документи, барсетку, гаманці, які були в мене в машині, мої особисті та робочі документи… Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли означає", – сказав нардеп.
Чим уславився Галушко?
Зазначимо, що 22 грудня з'явилося відео, як патрульні зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить Галушку, за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної суцільної. Нардеп лаявся з патрульними та доводив, що його машину не можна оглядати.
Сам інцидент стався 18 грудня минулого року, але відео вирішили опублікувати лише зараз. "Нах**й бл***ь пиз**ш куди треба, зрозумів? Хто свідчитиме, тому пиз**а. Я бл***ь для вас нах**й вибиваю і фінанси і все інше, а ви мені розповідаєте, як мені робити? Це проти мене, вам хтось замовив мене? – каже Галушко одному з патрульних.
Після цього політик доводить поліцейським, що вони не мають права обшукувати машину народного депутата. Патрульні йому у відповідь кажуть, що автомобілі нардепів не мають дипломатичного статусу.
Пізніше у "Слузі народу" відреагували на інцидент. Президентська фракція стверджує, що цим відео колишній глава МВС Арсен Аваков нібито шантажував Галушка, щоб політик підтримував у Раді його ініціативи.