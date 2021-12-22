"Дебіли значить": "cлуга народу" Галушко ще раз образив поліцейських (відео)

За словами нардепа, патрульні перевіряли його барсетку, гаманці та особисті документи, які були у машині.

Народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Микола Галушко, який називав поліцейських "дебілами", повторив цю образу. В ефірі телеканалу "Україна 24" він спростував факт порушення ДТП автомобілем Toyota Land Cruiser.

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"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на це підстав. Робочі документи, барсетку, гаманці, які були в мене в машині, мої особисті та робочі документи… Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли означає", – сказав нардеп.

Чим уславився Галушко?

Зазначимо, що 22 грудня з'явилося відео, як патрульні зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить Галушку, за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної суцільної. Нардеп лаявся з патрульними та доводив, що його машину не можна оглядати.

Сам інцидент стався 18 грудня минулого року, але відео вирішили опублікувати лише зараз. "Нах**й бл***ь пиз**ш куди треба, зрозумів? Хто свідчитиме, тому пиз**а. Я бл***ь для вас нах**й вибиваю і фінанси і все інше, а ви мені розповідаєте, як мені робити? Це проти мене, вам хтось замовив мене? – каже Галушко одному з патрульних.

Після цього політик доводить поліцейським, що вони не мають права обшукувати машину народного депутата. Патрульні йому у відповідь кажуть, що автомобілі нардепів не мають дипломатичного статусу.

Пізніше у "Слузі народу" відреагували на інцидент. Президентська фракція стверджує, що цим відео колишній глава МВС Арсен Аваков нібито шантажував Галушка, щоб політик підтримував у Раді його ініціативи.