Зеленский ограничил круг лиц, которые могут делать официальные заявления от имени Украины
Теперь государственные органы власти обязаны согласовывать свою внешнеполитическую деятельность с МИД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский определил круг высокопоставленных чиновников, которые имеют право делать официальные заявления по вопросам внешней политики. Об этом говорится в подписанном главой государства указе от 22 декабря, опубликованном на его официальном сайте.
Так, с официальными заявлениями по вопросам внешней политики и с международными инициативами могут выступать исключительно:
- президент Украины;
- премьер-министр Украины;
- министр иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел, согласно указу, имеет полномочия:
- предоставлять официальные разъяснения касательно внешнеполитического курса страны;
- координировать деятельность органов государственной власти в сфере внешних сношений;
- контролировать исполнение международных договоров;
- оказывать различную помощь государственным органам по поводу соответствующих вопросов;
- вносить на рассмотрение президента и Кабмина предложения по усовершенствованию работы органов власти в этой сфере.
Органы государственной власти теперь обязаны согласовывать с МИД:
- подготовку зарубежных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину;
- официальные заявления, комментарии по вопросам внешней политики. Выступления с заявлениями могут проводиться по поручениям президента, премьер-министра или министра иностранных дел;
- инициативы по вступлению Украины в международные организации;
- подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;
- предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в международных организациях;
- проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, других мероприятий;
- участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.
В случае проведения международных переговоров в состав делегации должны быть включены:
- премьер-министр – первый заместитель или заместитель главы МИД;
- первый вице-премьер, вице-премьер – руководитель соответствующего подразделения МИД;
- министр — глава МИД, занимающий должность дипломатического советника в соответствующем органе или лицо, определенное главой МИД;
- руководитель украинского дипломатического представительства (в случае, если переговоры за пределами нашего государства).
Указ вступает в силу со дня его подписания, 22 декабря.
Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменение внешней политики государства, подчеркнув, что она должна стать более динамичной и "креативной".
А 17 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подводя итоги года, указал, что Киеву удается набирать больший геополитический вес.