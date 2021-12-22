Зеленский ограничил круг лиц, которые могут делать официальные заявления от имени Украины

Теперь государственные органы власти обязаны согласовывать свою внешнеполитическую деятельность с МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский определил круг высокопоставленных чиновников, которые имеют право делать официальные заявления по вопросам внешней политики. Об этом говорится в подписанном главой государства указе от 22 декабря, опубликованном на его официальном сайте.

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Так, с официальными заявлениями по вопросам внешней политики и с международными инициативами могут выступать исключительно:

президент Украины;

премьер-министр Украины;

министр иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел, согласно указу, имеет полномочия:

предоставлять официальные разъяснения касательно внешнеполитического курса страны;

координировать деятельность органов государственной власти в сфере внешних сношений;

контролировать исполнение международных договоров;

оказывать различную помощь государственным органам по поводу соответствующих вопросов;

вносить на рассмотрение президента и Кабмина предложения по усовершенствованию работы органов власти в этой сфере.

Органы государственной власти теперь обязаны согласовывать с МИД:

подготовку зарубежных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину;

официальные заявления, комментарии по вопросам внешней политики. Выступления с заявлениями могут проводиться по поручениям президента, премьер-министра или министра иностранных дел;

инициативы по вступлению Украины в международные организации;

подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;

предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в международных организациях;

проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, других мероприятий;

участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.

В случае проведения международных переговоров в состав делегации должны быть включены:

премьер-министр – первый заместитель или заместитель главы МИД;

первый вице-премьер, вице-премьер – руководитель соответствующего подразделения МИД;

министр — глава МИД, занимающий должность дипломатического советника в соответствующем органе или лицо, определенное главой МИД;

руководитель украинского дипломатического представительства (в случае, если переговоры за пределами нашего государства).

Указ вступает в силу со дня его подписания, 22 декабря.

Напомним, 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменение внешней политики государства, подчеркнув, что она должна стать более динамичной и "креативной".

А 17 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подводя итоги года, указал, что Киеву удается набирать больший геополитический вес.