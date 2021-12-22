Зеленський обмежив коло осіб, які можуть робити офіційні заяви від імені України
Наразі державні органи влади зобов'язані узгоджувати свою зовнішньополітичну діяльність із МЗС України.
Президент України Володимир Зеленський визначив коло високопосадовців, які мають право робити офіційні заяви з питань зовнішньої політики. Про це йдеться у підписаному главою держави указі від 22 грудня, опублікованому на його офіційному сайті.
Так, з офіційними заявами з питань зовнішньої політики та з міжнародними ініціативами можуть виступати виключно:
- президент України;
- прем'єр-міністр України;
- Міністр закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ, згідно з указом, має повноваження:
- надавати офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу країни;
- координувати діяльність органів державної влади у сфері зовнішніх зносин;
- контролювати виконання міжнародних договорів;
- надавати різну допомогу державним органам щодо відповідних питань;
- вносити на розгляд президента та Кабміну пропозиції щодо удосконалення роботи органів влади у цій сфері.
Органи державної влади тепер зобов'язані погоджувати із МЗС:
- підготовку закордонних візитів керівників державних органів та візитів іноземних офіційних делегацій в Україну;
- офіційні заяви, коментарі з питань зовнішньої політики України. Виступи із заявами можуть проводитись за дорученнями президента, прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ;
- ініціативи щодо вступу України до міжнародних організацій;
- підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;
- пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України у міжнародних організаціях;
- проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід, інших заходів;
- участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.
У разі проведення міжнародних переговорів до складу делегації мають бути включені:
- прем'єр-міністр – перший заступник чи заступник глави МЗС;
- перший віцепрем'єр, віцепрем'єр – керівник відповідного підрозділу МЗС;
- міністр — глава МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або особу, визначену главою МЗС;
- керівник українського дипломатичного представництва (у разі якщо переговори за межами нашої держави).
Указ набирає чинності з дня його підписання 22 грудня.
Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський анонсував зміну зовнішньої політики держави, наголосивши, що вона має стати більш динамічною та "креативною".
А 17 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки року, зазначив, що Києву вдається набирати більшої геополітичної ваги.