Неудачный монтаж: Зеленский "выступил перед самим собой" на саммите дипломатов в Гуте (видео)

ОП опубликовал ролик, на котором президент будто бы и произносит речь с трибуны, и аплодирует себе же из зала в компании своей супруги Елены и главы МИД Дмитрия Кулебы.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик, смонтированный из кадров его выступления по итогам саммита украинских дипломатов в Гуте, прошедшего 21-22 декабря. При его просмотре из-за особенностей монтажа может сложиться впечатление, что глава государства одновременно произносит речь с трибуны и аплодирует себе из зала. Видео появилось на YouTube-канале президента в четверг, 23 декабря.

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Так, в ролике показаны мероприятия, которые проходили на мероприятии, в частности, выступления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, награждение дипломатов государственными наградами. На фоне этих кадров звучит речь Зеленского, которую он произнес ко Дню работников дипломатической службы Украины 22 декабря.

Далее следует отрывок видеозаписи его выступления. Он сменяется кадром, на котором можно увидеть самого президента, первую леди Елену Зеленскую и главу МИД Кулебу. Однако смонтировано видео таким образом, что у зрителя может подумать, будто Зеленский выступает перед самим собой и аплодирует своей же речи.

Напомним, в рамках саммита в Гуте прошла конференция украинских послов, на которой Зеленский также выступил. Президент заявил, что государству необходимо избавиться от комплекса страны третьего мира и в этом поможет эффективная работа дипломатов.

Ранее Фокус писал о том, каким образом Зеленский поручил послам изменить внешнюю политику Украины.