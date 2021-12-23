Невдалий монтаж: Зеленський "виступив перед собою" на саміті дипломатів у Гуті (відео)

ОП опублікував ролик, на якому президент нібито і проголошує промову з трибуни, і аплодує собі ж із зали в компанії своєї дружини Олени та глави МЗС Дмитра Кулеби.

Пресслужба президента України Володимира Зеленського опублікувала ролик, змонтований із кадрів його виступу за підсумками саміту українських дипломатів у Гуті, що відбувся 21-22 грудня. Під час його перегляду через особливості монтажу може скластися враження, що глава держави одночасно говорить промову з трибуни та аплодує собі із зали. Відео з'явилося на YouTube-каналі президента у четвер, 23 грудня.

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Так, у ролику показано, що відбувалося на заході, зокрема виступи міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, нагородження дипломатів державними нагородами. На тлі цих кадрів звучить промова Зеленського, яку він виголосив до Дня працівників дипломатичної служби України 22 грудня.

Далі слідує уривок відеозапису його виступу. Він змінюється кадром, на якому можна побачити самого президента, першу леді Олену Зеленську та голову МЗС Кулебу. Проте відео змонтоване таким чином, що глядач може подумати, ніби Зеленський виступає перед самим собою та аплодує собі ж.

Нагадаємо, у межах саміту у Гуті відбулася конференція українських послів, на якій Зеленський також виступив. Президент заявив, що державі необхідно позбавитись комплексу країни третього світу і в цьому допоможе ефективна робота дипломатів.

Раніше Фокус писав про те, як Зеленський доручив послам змінити зовнішню політику України.